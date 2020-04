Gobierno federal y gobernadores pactan ‘tregua política’ por Covid-19

Escuchar Nota

“Solicité respetuosamente el presidente @lopezobrador_ sostenga reuniones para estrechar coordinación frente al #COVID19, tanto con los gobernadores del país, como con sus empresarios”, escribió en Twitter.



“Estamos trabajando por fortalecer las acciones en materia de salud para hacerle frente al #COVID19. Asimismo, abordamos diferentes estrategias para impulsar la economía de las familias en las entidades federativas”, señaló.



“Estamos en una tregua, es lo que se les ha propuesto, es una tregua política donde tenemos que convertirnos en daltónicos.



“Los únicos colores que debemos reconocer hoy son los que tienen la bandera nacional que nos unifica como mexicanos y lo han aceptado muy bien”, afirmó.



En videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los gobernadores de la zona centro-occidente del país, manifestaron su preocupación por la pandemia del Covid-19 y pidieron al Gobierno federal mayores mecanismos de apoyo para solventar la situación de salud y económica que se enfrentará en estas próximas semanas.En el caso particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, solicitó que el presidente López Obrador establezca contacto directo con ellos como autoridades estatales.El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, señaló que en el encuentro privado se establecieron las distintas estrategias para impulsar la economía de las familias frente al escenario adverso que se vive.En la videoconferencia, los integrantes del Gabinete federal y los gobernadores abordaron temas como la distribución de los recién llegados equipos de salud para el personal que incluye la dotación de ventiladores médicos, pero también las distintas acciones dentro de la sociedad como el promover la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la población y la distribución de pruebas rápidas para la detección del Covid-19.Según Gobernación, se estableció el compromiso del sector salud y el Insabi para que proporcionen información acerca de las pruebas PCR y rápidas autorizadas para el diagnóstico de coronavirus, tras inquietudes expresadas por gobernadores en torno a este tema.También se reiteró la necesidad de promover entre la población la no discriminación ni estigmatización hacia el personal que labora en el sector salud.En el encuentro privado, cada uno de los gobernadores informó sobre el esquema de comando de salud en el que se reúnen diariamente para evaluar el avance de la pandemia y determinaron establecer enlaces con el gobierno federal para informar de manera oportuna de los avances en el tema.En esta video charla participaron los gobernadores Martín Orozco de Aguascalientes; Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México; Diego Sinuhe Rodríguez de Guanajuato; Omar Fayad de Hidalgo; por Jalisco Enrique Alfaro; Alfredo del Mazo del Estado de México; de Morelos Cuauhtémoc Blanco; Antonio Echeverría de Nayarit; Miguel Barbosa de Puebla; Francisco Dominguez de Queretaro y Marco Antonio Mena de Tlaxcala.El subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo, aseguró que con los gobernadores del país se ha pactado una “tregua política” en el que durante estas reuniones no se hable de ideologías sino del trabajo coordinado que debe haber para sacar adelante al país.Dijo que en la necesidad de superar la crisis sanitaria todos los mexicanos somos corresponsables sin anteponer preferencias o colores partidistas.En entrevista, el subsecretario adelantó que mañana la reunión será con los mandatarios de la región sur y sureste con quienes se abordarán las necesidades particulares que tienen en materia de salud, económica y de seguridad.