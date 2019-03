Gobierno luchará por igualdad de hombres y mujeres: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que en su administración “vamos a estar siempre luchando por la igualdad de mujeres y hombres”, y aseveró que la mujer es fundamental para la vida pública del país.Al encabezar el acto Mujeres Transformando México, en el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que el gobierno de México nunca tolerará una injusticia ni en contra de una mujer ni de un hombre.Ante mujeres de diversos sectores, invitadas a un desayuno, afirmó que la transformación del país se hará de manera conjunta. “Vamos a caminar siempre juntos, mujeres y hombres; todo nuestro reconocimiento a las mujeres”.López Obrador destacó que ahora, como nunca antes en el país, se destinan fondos al bienestar de hombres y mujeres, y dejó en claro que su gobierno representa a todas y todos los ciudadanos.Agregó que por ello, cuando se tiene que definir sobre un tema polémico se recurre a la consulta “para no imponer nada y ser respetuoso de las libertades, más que en el discurso en los hechos”.El Ejecutivo sostuvo que siempre se protegerán la libre expresión de las ideas y el bienestar de las mujeres, y recalcó que en su gobierno “representamos a todos los ciudadanos, de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones, a mujeres creyentes y no creyentes”.Al expresar que “las libertades no se imploran, se conquistan”, el presidente López Obrador dijo a las mujeres que “ya saben lo que tienen que hacer. Tienen muchísima más fuerza y decisión que cualquier otra organización, adelante”.En su oportunidad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que ha sido “un largo camino que hemos recorrido por el reconocimiento a los derechos básicos”, y que es innegable que las mujeres hoy gozan de condiciones de igualad “impensables hace unos años”.Expuso que los datos de feminicidio son preocupantes, que 66 por ciento de las mujeres sufre de violencia en el ámbito familiar, laboral y cercano, y enfrentan la realidad de que son presionadas para renunciar a sus derechos básicos.En este marco, la funcionaria federal destacó que por primera vez en la historia del país, 50 por ciento de las secretarías del gabinete de gobierno son ocupadas por mujeres, y sostuvo que “queremos ser las primeras de muchas que lleguen a ocupar los puestos de decisión en este país”.