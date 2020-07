Gobierno mexicano aún sin recuperar bienes decomisados a ‘El Chapo’

Escuchar Nota

“Lo primero es que nos compartan los bienes detectados. Hay algunos del cártel de Sinaloa que ya se habían extinguido en juicios anteriores”, explicaron funcionarios del gobierno federal.

​“Porque hay cifras muy disímbolas, depende qué fuentes tengas, pero se maneja desde que son uno de los networks más ricos del mundo, ¿te acuerdas que hasta Forbes sacó un reportaje especial sobre eso?, hasta estimaciones más recientes de algunos medios en Estados Unidos que te hablan de 12 a 15 mil millones de dólares.



“Una de las primeras cuestiones que tiene que hacer el grupo binacional es determinar cuál es este universo y cómo está compuesto y quién va a ser qué, por eso, es muy importante integrarlo. Son estimaciones, nadie tiene una cifra terminada hasta que no se tenga la investigación, se tienen estimaciones”, expuso en una conferencia mañanera.



A un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscaría incautar la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán, estimada en 14 mil millones de dólares,. Ni siquiera ha logrado que Washington le comparta información sobre la riqueza del ex líder del cártel de Sinaloa.Pero ese acto de justicia, ante la cerrazón del gobierno de Donald Trump en torno al tema. Milenio pudo corroborar que,. El grupo continúa insistiendo con el gobierno estadunidense sin éxito hasta ahora.El 21 de julio pasado, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard le propuso conformar una mesa binacional para avanzar en el intercambio de información sobre El Chapo, peroEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,pues es la vía por la que podrían reclamarse.Exhibió además que este acuerdo ya existía pero fue frenado por la pasada administración del ex presidente Enrique Peña Nieto aunque resaltó que las autoridades mexicanas y estadunidenses comparten información a través de otros tratados internacionales tanto de manera formal como informal.Por años,. En su momento de mayor gloria, el cártel de Sinaloa controló no sólo la mayoría de las plazas importantes de México, sino el tráfico de drogas en mercados altamente lucrativos como California, Illinois y Nueva York, además de contar con operaciones en Europa y Asia.Pero, como es previsible en lo que se refiere al dinero de un capo del narcotráfico, no existen estimados oficiales sobre cuánto dinero le generó ese negocio a Guzmán Loera. Lo más cerca que se ha llegado es un estimado del Departamento de Justicia estadunidense, que quiere requisarle 14 mil millones de dólares, según documentos presentados en su juicio.Forbes, por su parte,, lo que le ubicaría entre las mil 500 personas más ricas del planeta y ciertamente, como la más acaudalada de Sinaloa y una de las más pudientes de México.Hace un año,, quien dijo que era el deseo de su cliente.En ese momento,quien señaló que para comenzar el proceso lo primero era saber de cuánto es la fortuna del capo pues no podrían solicitar lo que no tienen certeza de que exista. Milenio confirmó que hasta ahora,: el manejo del dinero en efectivo.