Gobierno ‘minimiza tragedia’ sobre desaparecidos: Fundenl

El informe de trabajo del sistema nacional de búsqueda que presentó el lunes el gobierno federal minimiza la tragedia, pues el problema es mucho mayor por fosas que no han sido contabilizadas y en donde no han sido extraídos la totalidad de los restos, denunció el organismo Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara un resumen de los trabajos para localizar a las víctimas de este delito, Fundenl lamentó que la mayoría de las acciones se concentren en reforzar la infraestructura forense, no para intensificar pesquisas.“En cuanto a las cifras que proporcionó el gobierno federal sobre las fosas clandestinas considerando solo el periodo de diciembre a la actualidad, vemos que esto minimiza la tragedia, ya que existen muchas más fosas de años anteriores que continúan sin poder ser concluidas en los trabajos de recuperación e identificación, estas fosas deben también ser consideradas para no olvidar esta deuda pendiente”, señaló la asociación civil en un comunicado.Pidió que, en lugar de hacer más pronunciamientos, las autoridades estatales y federales se avoquen a las búsquedas, pues los discursos únicamente repiten información que ya se conocía.“El informe no nos sorprende. Mucho de lo dicho es un diagnóstico que desde hace años las familias hemos padecido día a día en la búsqueda de nuestros familiares. Nosotras ya no necesitamos que nos repitan que está mal, eso ya lo sabemos.“Necesitamos verlos en el campo, haciendo operativos de búsqueda con vida y sin vida, necesitamos que nos informen a cuantas personas víctimas de un delito han encontrado por sus trabajos de inteligencia, necesitamos que en México ya no sigan desapareciendo y asesinando a más personas con total impunidad”, se quejó el organismo no gubernamental.Expuso que en la exposición en Palacio Nacional fueron anunciadas 10 acciones de las cuales nueve van enfocadas a los aspectos forenses de identificación, y otras se concentran en crear y mejorar edificios, instituciones y leyes, sin privilegiar el trabajo de campo.En Nuevo León, además, la respuesta a la problemática ha sido nula, pues aunque fue aprobada la ley General de la materia en el 2017 y se dotó de 22 millones de pesos a la respectiva Comisión Local de Búsqueda, no ha sido efectuado un solo operativo, se quejó.A su titular se le convocó para un operativo de búsqueda emprendido por familiares de Fundenl pero no acudió ni como observadora, expuso el organismo.