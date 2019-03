Gobierno no escatimará esfuerzos por la educación: Moctezuma Barragán

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación no va a escatimar esfuerzos ni recursos por la educación, porque ésta es la base de cualquier sociedad que quiere desarrollarse, y para generar equidad en quienes se encuentran en mayor desventaja y marginación.Durante su participación en el Tercer Foro de Consulta Regional para la Educación de los Adultos, Moctezuma Barragán informó que actualmente existen poco más de 28 millones de personas, entre 15 años o más, en rezago educativo en el país.De ese total, 3.7 millones de personas no saben leer ni escribir; 8.9 no cuentan con la primaria, y 16.1 no terminaron la secundaria. Esa situación, dijo, no les permite acceder a nuevas oportunidades ni a sus familias.Por ello, Moctezuma Barragán señaló que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) debe trabajar para que las personas accedan al derecho constitucional a la educación, y mostró su satisfacción por el convenio firmado entre el INEA y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), porque ayudarán a quién más lo necesita.Y ello, afirmó, logrará fundar la Nueva Escuela Mexicana, la construcción de un tejido social sano, productivo y con valores, que contribuya a disminuir la pobreza y la violencia.Construiremos, afirmó el titular de la SEP, la Nueva Escuela Mexicana donde tendrá lugar especial la educación de jóvenes y de los adultos; “ya se empezó en un trabajo muy arduo en materia de equidad, con la entrega de 10 millones de becas desde nivel inicial hasta el superior”, dijo.Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Jiménez, expresó que los acuerdos nacionales se tienen que construir desde lo local, escuchar las voces de los estados es indispensable y en ese sentido, dijo, los foros, las reuniones y encuentros impulsados desde la SEP son una garantía de que la opinión de los estados será tomada en cuenta.Coincidió con la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en que lo hecho en el sexenio anterior no fue una reforma educativa sino un proceso que se hizo a espaldas de los maestros, sin considerarlos como actores centrales en la toma de decisiones y que quiso convertirlos en los responsables del fracaso de la educación.“El reto central está en cómo construir una nueva reforma que tome en cuenta a los maestros, pero al mismo tiempo no permita que quede secuestrada por intereses de grupo o por intereses personales. No puede haber retrocesos en la reforma educativa, hay muchas cosas que corregir, pero hay muchas cosas en las que hay que sostener un ritmo de trabajo para que este país no pierda otro sexenio extraviado en su política educativa”, enfatizó.Confió en que el debate del Poder Legislativo y las definiciones del secretario Moctezuma Barragán garanticen al país un modelo educativo que verdaderamente pueda formar a las nuevas generaciones de mexicanos. Anunció, además, que se prevé un incremento presupuestal del 10 por ciento para abatir el rezago educativo en la entidad que afecta a un millón 900 mil jaliscienses.Marcos Bucio Mújica, director general del (INEA), aseguró que en coordinación con la ruta de trabajo del Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública, se emprendió el camino hacia una política educativa para jóvenes y adultos que sea incluyente e integral.Agradeció la firma de un convenio de colaboración con la COPARMEX, mediante el cual se abre la oportunidad de acercarse a 36 mil empresas mexicanas, para que tengan entre sus filas a trabajadores en rezago educativo. “Es muestra de que cuando gobierno e iniciativa privada colaboran juntos, podemos aspirar a logros mucho mayores”, aseguró Bucio Mújica.Reiteró que el trabajo entre el gobierno y la Iniciativa Privada ayudará para que “juntos ayudemos a que 30 millones de mexicanos superen algún nivel del rezago educativo”, aseguró el titular del INEA.Convenio de colaboración INEA-COPARMEXEl convenio firmado establece las siguientes consideraciones:La COPARMEX se compromete a trabajar para vincular a los socios agremiados al organismo patronal y de sus empleados, con los programas y beneficios del INEA, al tiempo que profundizará entre las empresas afiliadas con la oferta del instituto, a través de las Plazas Comunitarias. Además de valorar el uso de dispositivos con contenidos educativos precargados con la intención de atenuar la falta de conectividad (Internet).También, apoyará con asesoría técnica y estratégica para la estructuración e implementación del proyecto de maximización del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo del INEA, así como en el desarrollo de aplicaciones apropiadas como una herramienta complementaria a la formación de figuras educativas.El INEA, por su parte, facilitará la comunicación y capacitación de personal interno para cumplir con el objeto del convenio. Al tiempo que pondrá a disposición del proyecto espacios educativos en donde se puedan probar iniciativas y permitir la comunicación con educandos inscritos para pilotear propuestas.