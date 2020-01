Gobierno revela las dependencias con más denuncias por corrupción

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Diez dependencias acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de funcionarios que investiga la Secretaría de la Función Pública (SFP).



La institución recibió 34 mil quejas, entre ellas hacia el Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Esto lo dio a conocer la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Problemas con servicios médicos



La secretaria federal explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.



Además de las entidades citadas, se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración y la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México (AEFCM).



A la par, contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Detectan anomalías



Irma Sandoval refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, "por eso es tan relevante todo este trabajo que el Presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios del ramo".



Igual con todas esas dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía, como la SEP, el SAT, Migración, Profeco y Relaciones Exteriores"



La titular de la SFP explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.