‘Gobierno vulnera y horroriza’; acusan hostigamiento a migrantes

Católicos encargados de, acusaron que México aplica una, facilita el lucro dely hostiga y horroriza a quienes huyen de sus países por pobreza y violencia.En conferencia de prensa en la sede de la, en Cuautitlán Izcalli,, señalaron que la Administración del presidentesigue medidas acordes con los designios de Estados Unidos, que fomenta la intolerancia y xenofobia.Informaron que en la zona norte, centro y sur cuentan con una red de 130 albergues, pero están rebasados ante el aumento de migrantes.Por ello, lanzaron un llamado al Gobierno para queni se violen sus derechos, así como cesen las intimidaciones de la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad.César Cañaveral Pérez, encargado de las casas de migrantes de la zona sur, consideró que militarizar las fronteras coloca en condiciones vulnerables a los migrantes y los expone al crimen organizado y a los llamados polleros."Lo más curioso de laes que no era para la detención. Pareciera ser que el migrante fuera el invasor en el retén está la Guardia Nacional, militares, Marina, Policía federal y estatal y además está el", expuso."Eso hace que los migrantes ya no solo le tengan miedo al pollero, al narcotraficante, sino que también vienen huyendo del mismo Gobierno. Es mucho más fácil que pase el tráfico, las armas, a que pase un migrante que tiene necesidad para salvaguardar su vida".Opinó que México no es un país de puertas ni fronteras abiertas para migrantes, como lo anuncia el Estado.Pedro Pantoja Arreola, encargado de la zona norte, criticó que, incluso, fuerzas federales han intentado ingresar a los albergues.A dos días de haber entregado sus cartas credencial al Presidente, el nuevo Embajador de Estados Unidos en México,, reconoció que hay un desafío en la relación entre ambos países."Yo entiendo el desafío que encuentro aquí en México, en estos días, con la relación", dijo el abogado."Me parece que es importantísimo para ambos países, y para el éxito de Gobierno en ambos países, y para el éxito de ambos pueblos, que tengamos buenas relaciones".