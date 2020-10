Gobierno y medios de comunicación no son adversarios: Sánchez Cordero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la libertad de expresión es fundamental para cualquier democracia moderna. “Es un derecho constitucional y debe ser respetado y protegido, promovido por el mismo Estado… ningún estado social, democrático, de derecho que se precie de serlo debería censurar la libertad de expresión”, advierte.



En entrevista con EL UNIVERSAL, la encargada de la política interna del país rechaza que los medios de comunicación sean adversarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Enfatiza que los medios de comunicación y el Presidente de la República ejercen a plenitud su libertad de expresión, “aunque ésta sea crítica de ambos lados”.



Refuerza: “Nosotros no creemos que son adversarios los medios de comunicación, creemos efectivamente que hacen periodismo y que ejercen su libertad de expresión a plenitud. Y nosotros, por nuestra parte, también ejercemos nuestra libertad de expresión y también la ejercemos, tanto como funcionarios, nosotros como ciudadanos también”.



Sánchez Cordero toma libros, revisa documentos y cita la Constitución para argumentar en favor de la libertad de expresión. Rechaza que las posiciones de López Obrador, en su calidad de Jefe de Estado, contra intelectuales, periodistas o medios de comunicación, allanen el camino a la polarización o se conviertan en un factor que ponga en riesgo a sus críticos.



Considera acertadas las palabras del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, acerca de que las empresas periodísticas ejercen su libertad. “Veo a los medios haciendo periodismo”, ataja.



- ¿En qué situación se encuentra la libertad de expresión en México?



- La libertad de expresión es fundamental para cualquier democracia moderna, yo creo que sin duda se trata de una de las materias más importantes que tenemos para avivar la discusión pública y, sobre todo yo creo que es tan importante porque se hacen patentes los diferentes puntos de vista que tiene la sociedad, sobre todo de los asuntos públicos.



Es un derecho además constitucional, por supuesto, y debe ser respetado, debe ser protegido, y debe ser promovido por el mismo Estado. Te podría decir que, en ningún estado social, democrático de derecho y que se precie de serlo debería de censurar la libertad de expresión.



Sin duda hemos pasado por la consolidación de un Estado democrático y constitucional, pero, desde luego, que en este Estado social tenemos que tener una libertad de expresión irrestricta y la tiene que garantizar, entre otras instancias de gobierno, la instancia de la Secretaría de Gobernación.



La Secretaría de Gobernación es, sin duda alguna, la garante más importante de esta libertad de expresión. Yo creo que lo hemos sido, de ninguna manera y por ningún motivo, hemos mandado alguna línea, por más delicada que esta sea, a algún medio de comunicación, algún columnista para que no diga lo que quiere decir y no se exprese de la manera que no se quiere expresar.



Y si nosotros nos vamos al pasado, cuando yo era joven y estudiaba Derecho, teníamos un pasado autoritario, un pasado autoritario que la censura era lo normal, la censura previa. Los articulistas, los columnistas, los periodistas, no podían publicar nada si no había una censura previa por parte de la Secretaría de Gobernación. Afortunadamente eso ya quedó en el pasado, eso ya no está en este país.



No hay censura, no hay una represión a la libertad de expresión; todas las voces se pueden expresar, todos pueden decir lo que quieran, así sean las cosas más exóticas o verdaderamente increíbles, lo pueden decir. Entonces yo creo que hay una situación en donde afortunadamente todos tenemos este derecho a expresar y externar nuestras opiniones, sobre todo en relación al gobierno.



- ¿En esta coyuntura que vive México, cómo ve usted la actuación de los medios de comunicación?



- Yo creo que los medios de comunicación son un canal de comunicación importantísimo entre el gobierno y la sociedad. Son el conducto, la vía, el cauce por el cual gobierno y sociedad pueden comunicarse o a través de ellos nos podemos comunicar. También te quiero decir, yo creo que todas las libertades, que están consagradas en nuestra Constitución, por supuesto implican responsabilidades.



Lo dijo el presidente hace algunos días, que esto es una calle de doble sentido o este es un tema de doble vía. Por una parte, la responsabilidad de los medios de comunicación, lo que pueda expresarse en los medios de comunicación; y por otra parte la responsabilidad que se tiene en la manera cómo se comunica y cómo se transmite a la población esta comunicación del gobierno hacia la población.



Yo creo que las libertades es verdaderamente un gran logro de este país, esta construcción de hace muchos años en consagrar estas libertades en la Constitución y en la realidad, pero estas también implican límites e implican responsabilidad. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión?, lo dice nuestra Constitución con toda claridad.



- Pero vemos a un presidente, un jefe de Estado, que todos los días hace señalamientos, descalifica a medios, columnistas, articulistas, intelectuales, a sus críticos. Esta posición que tiene el Presidente, ¿es parte de ejercer esta libertad de expresión?



- Déjame decirte lo que yo pienso, concretamente en la pregunta que me estás haciendo: Lo que hay que poner sobre la mesa (es) si los servidores públicos también ejercemos nuestra libertad de expresión, aunque sea crítica. Es decir, yo creo que el señor Presidente también usa esa libertad o utiliza su derecho a la libertad de expresión, dejando claro su libertad para expresarse.



Los medios también hacen lo propio, hacen la crítica, pero definitivamente yo creo que, en mi opinión, yo como lo veo, es que ambos, tanto los medios de comunicación como el señor Presidente, están en su derecho a la libertad de expresión y la ejercen a plenitud, aunque esta sea crítica de ambos lados.



- ¿Eso no genera polarización?... El Comité para la Protección de Periodistas, advierte que uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo es México; hay señalamientos en el sentido de que las posiciones de un jefe de Estado contra medios y periodistas pudiera agravar esta situación, ¿lo ve como un riesgo?



- Esto es, nunca desde el gobierno, nunca desde el gobierno. O sea, sí corren riesgo los periodistas, pero por otras razones, por razones del crimen organizado, por razones de la violencia que tenemos en nuestro país y que tenemos que reconocer, pero desde luego y categóricamente te lo digo y te lo afirmo, no desde el gobierno, no desde el gobierno.



Entonces si vamos a hacer una diferencia, porque desde luego, tú has visto a la Secretaría de Gobernación, nunca, nunca ha sido la libertad de expresión y la manifestación de las ideas, como lo dice el artículo sexto constitucional, objeto de ninguna inquisición, ni mucho menos por parte de la Secretaría de Gobernación.



Además, lo establece categóricamente el artículo Sexto Constitucional, tú lo conoces muy bien, en donde se establece que la manifestación de las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino también aquí está, digamos, como todas las libertades, como todos los derechos humanos, tienen sus límites, no son absolutos, tienen sus límites.



Y aquí el límite de la libertad de expresión es el ataque a la moral, lo que yo te decía el ataque a la vida privada, a los derechos de terceros, cuando también se provoque algún delito, se perturbe el orden público. Y desde luego también el derecho de réplica que será ejercido, también constitucionalmente, y que el derecho de la información será garantizado.



Como secretaria de Gobernación, de verdad yo he externado mi apoyo, he dado todas las facilidades para sentarnos a platicar, encontrar soluciones, escucharlas, entender los reclamos de muchos manifestantes de la sociedad civil y darles algún tipo de respuesta y solución, a las feministas, a los demás colectivos que se han estado, obviamente, manifestando. Sus manifestaciones para mí son legítimas, mi apoyo, y nos hemos sentado a platicar con un sinnúmero enorme de organizaciones civiles que protestan, que se expresan, etcétera.



En relación al periodismo, ¿qué te diré? El periodismo es esencial para la vida pública de este país, máximo cuando se trata de un periodismo crítico como el que hoy se lleva a cabo, porque definitivamente hoy es un periodismo crítico, hoy hay una libertad de prensa y de expresión, que están garantizadas las manifestaciones de poco o muchos ciudadanos, están protegidas, y más allá de que las opiniones sean o no favorables para la persona o el personaje público, siempre hemos respetado la ley y, sobre todo, la libertad de la ciudadanía para manifestarse.



- El presidente López Obrador ha sido un luchador social, un líder social. Los pronunciamientos que tenía antes no tienen el mismo peso que lo tiene ahora como jefe de Estado. Si bien ejerce su libertad de expresión sus señalamientos tienen un peso político y social diferente. ¿No ve ningún riesgo de los pronunciamientos del Presidente hacia los medios, los periodistas, hacia los sectores críticos, un riesgo en el sentido de que los pronunciamientos del Presidente pudieran avivar a simpatizantes y pasar a agresiones?



- Yo creo que el Presidente tiene una manera de comunicarse con la gente que no ha tenido ningún otro Presidente. Es decir, él, en mi opinión, rinde cuentas todos los días. Las mañaneras son un ejercicio para rendir cuenta y así lo ha establecido él. Las mañaneras también son para tener su figura muy cercana de la gente y, sobre todo, para que la gente lo escuche, conozca su manera de pensar, sepa lo que está haciendo el gobierno, sepa lo que está haciendo el Presidente y obviamente la cercanía es lo que él, a final de cuenta, busca. Su ejercicio de libertad de expresión sin duda es el suyo, es un ejercicio de él, permanentemente.



Yo no veo ningún riesgo, yo no veo absolutamente ninguna situación de que en su manera de expresarse tienda él a polarizarse, porque son diferentes formas de ver la realidad. Se expresa, defiende la libertad que se expresen sin censura y, obviamente, hay que respetar esa manera de ser del Presidente, porque es la manera como él se comunica y rinde cuentas a la sociedad.



- ¿Qué le diría a aquellos actores que se sienten amenazada, desde esta tribuna mañanera, la libertad de expresión?



- ¿Ya viste la carta que mandaron algunos intelectuales? ¿Tú crees que la hubieran podido mandar si se les coarta la libertad de expresión? ¿Tú crees que hubieran podido hacer pública si hubiera censura previa? En la mismísima carta y al extender esa carta y al participar en esa carta, lo único que se está demostrando es la libertad de expresión en su más amplia dimensión, así te lo digo.



Yo creo que interpretar que los señalamientos que hace el presidente son una amenaza es una visión equivocada, es una visión equivocada. La Secretaría de Gobernación está para eso, para proteger las libertades y todas tienen su libertad de expresión como quieran hacerlo.



- ¿Cómo se pudiera superar esta coyuntura?



- Creo que vamos hacia un cambio profundo, ya estamos en el cambio profundo. Don Juan Francisco Ealy Ortiz lo dijo: no somos adversarios, hacemos periodismo. Y nosotros no creemos que son adversarios los medios de comunicación, creemos efectivamente que hacen periodismo y que ejercen su libertad de expresión a plenitud. Y nosotros, por nuestra parte, también ejercemos nuestra libertad de expresión y también la ejercemos, tanto como funcionarios, nosotros como ciudadanos también.



Estos señalamientos que hacen al Presidente los medios de comunicación, muchos articulistas o columnistas, no era común en épocas pasadas y tú lo sabes, tienes muchos años en el periodismo, y no era común que se señalaran al Presidente tantas o que hubiera señalamientos al presidente. Yo creo que este es un signo equívoco de que las figuras emblemáticas intocables están sujetas a críticas, y esto es un tema de ejercicio de libertad de expresión.



Yo creo que el respeto debe ser una premisa siempre y la figura institucional del Presidente merece todo el respeto. Lo he dicho, interpretar que en el ejercicio de la libertad de expresión se afecte al Presidente, yo creo que el presidente no afecta, indiscutiblemente, y con su libertad de expresión la ejerce y también ustedes hacen periodismo y hacen crítica y ejercen su libertad a plenitud.



- ¿Entonces no ven a los medios como adversarios o enemigos?



- Los veo, como dice nuestro querido don Juan Francisco Ealy Ortiz, haciendo periodismo.