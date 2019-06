Golea Uruguay a Ecuador en su debut

Uruguay comenzó con pie derecho su participación en la Copa América 2019.Los charrúas se impusieron 4-0 a Ecuador gracias a los goles de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani y Luis Suárez; con lo que de momento son líderes del Grupo C de la competencia.El encuentro se decantó por los celestes desde el comienzo, esto cuando al minuto 6 Lodeiro recibió un pase del "Pistolero", le hizo un sombrero a un defensa rival y finalmente remató a las redes.Con el 1-0 en contra Ecuador se mantuvo como si nada pero todo cambió al 24' con la expulsión del lateral José Quintero, quien en la búsqueda de un balón le dio un codazo en el cuello a Diego Laxalt. La jugada tuvo que ser revisada por el VAR dado que en un principio el ecuatoriano solo fue amonestado.Con tal de mantener el orden de su equipo, el técnico Hernán Darío Gómez sacó a Ángel Mena por Pedro Velasco, pero poco efecto hizo el movimiento.Para el 33' Cavani puso el 2-0 para Uruguay al rematar con una media chilena en el área contraria y para el final del primer lapso Suárez apareció en el marcador al empujar a segundo poste un balón alargado tras un tiro de esquina.En el segundo lapso el nivel de juego bajó como si Ecuador esperara a no recibir más goles y Uruguay estuviera satisfecho con su ventaja, esto duró hasta el 78' cuando Arturo Mina marcó un autogol, jugada que también fue revisada por el VAR para darle por buena.Mañana, Chile se medirá a Japón en el otro encuentro del sector C.