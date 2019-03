Golean a la Real Sociedad, Héctor Moreno fue titular

En duelo de la jornada 27 de la Liga de España, Real Sociedad, equipo del zaguero mexicano Héctor Moreno, perdió de visitante por 5-2 ante Sevilla.Moreno arrancó el partido en el 11 inicial y disputó todo el encuentro, que se llevó a cabo en estadio Ramón Sánchez Pizjuán.El cuadro local abrió el marcador gracias a un remate de Pablo Sarabia al minuto 25, por lo que los visitantes batallaron durante el primer tiempo para empatar.El cuadro “txuri-urdin” reaccionó inmediatamente después del gol para no rezagarse en el encuentro, de manera instantánea Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, consiguió descontar con un zurdazo colocando el balón junto a la derecha de la portería al 28.Para la parte complementaria, los “sevillistas” se lanzaron desde el primer minuto a la punta del ataque y lograron su objetivo apenas a minutos de regresar del descanso, Wissam Ben Yedder, el autor del gol, adelantó a los locales en el 48.Los locales no se conformarían en anotar, así que se lanzaron en busca del tercero que les diera tranquilidad en el transcurso del juego, nuevamente Yedder sería el encargado de conseguir el gol, que sería el segundo en su cuenta personal al 58’.Sin ideas claras en el campo, Real Sociedad no figuraría por descontar en el marcador ni por evitar más goles en su contra, Yedder vacunó a los visitantes nuevamente al minuto 61, con lo que conseguiría su triplete.Los visitantes se encontraban perdidos en el terreno, prueba de esto fue la anotación que Mikel Oyarzabal, autor del primer gol para la Real Sociedad, marcaría al 69’ en propia puerta, pero rápidamente el jugador lavaría su error al marcar el segundo de su equipo al 77’.Real Sociedad se fue con las manos vacías en su visita y recibirán en su siguiente duelo al Levante esperando sumar; Sevilla visitara al Slavia Praha, de Praga, en duelo de octavos de final de la Europa League a mitad de semana.