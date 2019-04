Golean los ‘catalanes’ a Tigres

Una salida para el olvido tuvo la escuadra de Tigres este pasado fin de semana, dentro de las acciones de la jornada número ocho de esta temporada Apertura 2019 que se está jugando en la categoría 2005-2006 de la Liga de Futbol Siete Rayados Acuña que preside Antonio Sifuentes, ya que perdieron por goleada de siete tantos contra uno ante la escuadra de Cataluña.Los dos equipos saltaron a las instalaciones del campo número tres con sus mejores armas buscando imponer condiciones. Rápidamente el Cataluña comenzó a hacer de las suyas, logrando abrir el marcador en la primera jugada de peligro que generaron y desde ahí empezaron a inclinar la balanza a su favor, para ganar tranquilamente los tres puntos.Para el término de la primera mitad la escuadra de Cataluña ya estaba ganando cuatro goles a cero y no se veía cómo sus rivales podrían reaccionar, ya que simplemente estaban siendo superados en la cancha, aunque los felinos no dejaron de luchar en ningún momento.En el segundo tiempo la escuadra de Tigres adelantó un poco sus filas buscando aprovechar que sus rivales no tenían a su portero titular, y con un disparo de larga distancia conseguirían mandar la pelota al fondo de las redes con un autogol, ya que en su intento de alejar la pelota de su portería un defensa de Cataluña terminó poniéndola en el fondo de su meta; al final el resultado sería de 7 goles a 1 a favor del Cataluña.