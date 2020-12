Golovkin gana con autoridad y espera al ‘Canelo’

Escuchar Nota

El kazajo Gennady Golovkin venció este viernes al polaco Kamil Szeremeta por nocaut técnico luego de que su rival no pudo salir al octavo round para retener la corona de los medianos en la Federación Internacional de Boxeo (FIB), un récord de victorias en defensa de título con 21.Govolkin, de 38 años y ahora con registro de 41-1-1 y 36 nocauts, dejó atrás al estadunidense Bernard Hopkins para la mayor cantidad de defensas de la historia de las 160 libras.En el segundo, Golovkin continuó paciente y aunque no se apuró al nocaut lo envió de nuevo a la lona con un cruzado de derecha.El kazajo continuó su dominio sobre el polaco, quien se veía sufriendo en el ring, al punto de sufrir otro conteo en el cuarto capítulo por un gancho de izquierda.El polaco (21-1 y 5 KOs), que todo el tiempo estuvo debajo en las tarjetas, poco pudo hacer ante el empuje de Golovkin, que hacía 14 meses no peleaba, desde que venció apretadamente al ucraniano Sergiy Derevyanchenko.El réferi fue a ver cómo el polaco se recuperaba en su esquina antes del octavo asalto y encontró que estaba demasiado agotado y en malas condiciones para poder reanudar.Con información de Excélsior