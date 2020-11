Reguetón no pega en los Latin Grammy; pasan desapercibidos

Escuchar Nota

"Mi disco ya no es solo de Colombia, sino de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todo el mundo. Al dar a conocer un disco, quien lo escucha se adueña de él. Y seguiré pidiendo que pongamos atención en lo que sucede en el Rio Grande La Magdalena, en Colombia. Hay que conversar sobre el daño al medio ambiente y lo que sucede con sus pobladores alrededor", dijo en la sala de prensa digital.



Por más que los exponentes del reguetón quisieron brillar en los Latin Grammy, a ninguno le alcanzó para ser el más premiado, ya que ni J Balvin ni Bad Bunny, de los más postulados, se llevaron más de uno., ya que cada uno se adjudicó tres de parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, (LARAS), y que se había visto envuelta en polémica por la poca presencia de los reguetoneros en los últimos años.Y la mexicana, quien recibió el gramófono por Álbum del Año por Un Canto Por México Vol. 1, Mejor Canción Regional Mexicana por "Mi Religión", y Mejor Canción Alternativa por "En Cantos", con iLe e Ismael Cancel, brilló por su ausencia pues no se hizo presente ni siquiera con mensajes de agradecimiento vía remota, como sucedió con Residente, que ganó Canción del Año, por "René"., y con diversos números en varios puntos del Continente, hubo ausentismo y poco glamour debido a la pandemia del covid-19.Balvin, quien aspiraba a trece premios y solo se quedó con uno en el rubro de Mejor Álbum de Música Urbana, por Colores, y presentó un número en vivo el cual vistió con su canción "Rojo" y un collage de imágenes de protestas por la equidad social y de género, además de que expresó un mensaje en directo de unidad., dijo el colombiano.Y para sumarse al discurso de equidad y respeto a todo tipo de uniones, Kany García instó a la audiencia a celebrar la diversidad, cuando ganó por Mesa Para Dos en el rubro de Mejor Álbum Cantautor."Escribamos canciones con conciencia, gracias a todos por este premio", dijo García quien acudió al festejo con su esposa Jocelyn Trochet.Rosalía no se conectó, lo mismo que Alejandro Sanz, quien ganó en el apartado de Grabación del Año, por "Contigo". Solo Vives se mostró efusivo por sus premios y agradeció el apreció a su disco Cumbiana.La gran fiesta para la música latina inició con un número a cargo de Victor Manuelle, Ricardo Montaner, Ivy Queen, Jesús Navarro, Rauw Alejandro y Sergio George, ejecutaron a quienes se unieron para interpretar el clásico de Héctor Lavoe, "El Cantante".Sin alfombra roja, con algunas figuras usando cubrebocas, estos premios se salvaron de ser cancelados por la crisis sanitaria mundial y contaron con Victor Manuelle como conductor emergente, ya que sustituyó a Carlos Rivera, quien se retiró porque una persona de su equipo dio positivo a coronavirus. Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras secundaron al neoyorquino-puertoriqueño como anfitrionas del show., como Fito Páez, quien cantó "La Conquista del Espacio" y se sumó a Nathy Peluso con "Buenos Aires", desde la capital argentina, mientras que Anitta hizo su número desde Rio de Janeiro bailando "Más que Nada"."Bichiyal" y "Si Ve a Tu Mamá" las interpretó Bad Bunny desde Puerto Rico y, en este formado de mancuernas únicas que tiene este tipo de shows, los organizadores presentaron a Alejandro Fernández y Calibre 50 cantando "Decepciones" y a Christian Nodal con "Ayayay!" para luego unirlos con "Más No Puedo" desde Guadalajara.De las pocas sorpresas que hubo en la velada fue el triunfo de Mejor Nuevo Artista, que fue para Mike Bahía, ya que la mayoría de las apuestas daban por vencedor a Anuel AA y Nathy Peluso.Este encuentro híbrido, mostró sonidos variopintos en exponentes de todos los géneros: Karol G ejecutó su popular "Tusa" versión instrumental; Los Tigres del Norte cantaron "Tres Veces Mojado" y Sebastián Yatra y Guaynaa cantaron "Chica Ideal" mezclado con "Everything's Gonna Be Alright".Y la nieta de Pedro Infante, Lupita, le rindió tributo a su abuelo al cantar "Amorcito Corazón" junto con el Mariachi Sol de México de José Hernández, en uno de los números más festivos de anoche, aunque de los que más dieron de qué hablar fue el que hizo Ricky Martin con Carla Morrison al cantar "Recuerdo", y luego "Tiburones", por su cuenta.contó una banda formada por empleados del primer frente en el combate de la pandemia, como guardias de seguridad, médicos, enfermeras y socorristas.Album del Año: Un Canto Por México Vol. 1 de Natalia LafourcadeRené de ResidenteContigo de Alejandro SanzMike BahíaYo X Ti, Tu X Mi de Ozuna, Rosalía y El GuinchoYo Perreo Sola de Bad BunnyColores de J Balvin¿Dónde Jugarán lxs Niñxs? Desde el Palacio de los Deportes de MolotovLa Conquista del Espacio de Fito PáezEn Cantos de ILe, Natalia Lafourcade e Ismael CancelMejor Canción Regional Mexicana: Mi Religión de Natalia LafourcadeAndrés Torres/ Mauricio Rengifo (Juanes, Ricky Martin, Morat, Sebastián Yatra)TKNA de Rosalía y Travis Scott y Nicolás MéndezHecho en México de Alejandro FernándezLos Tigres del Norte at Folsom Prison de Los Tigres del NorteTutu de Camilo, Richie Lopez y Jon Leone