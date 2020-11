Golpea a niños falta de vacunas; vulnera salud e inmunidad

Escuchar Nota

CDMX-. El desabasto de vacunas ha impactado en la atención de salud de los niños y ha agravado el cumplimiento de metas de inoculación en medio de la pandemia.



Padres temerosos no llevan a sus hijos a los centros de salud o el personal médico se encuentra concentrado en la atención de coronavirus y relega la atención de la inmunización.



A ello se agrega que quienes acuden no están encontrando las vacunas requeridas para completar el esquema básico para bebés y niños.



Las vacunas son para prevenir sarampión, hepatitis, difteria, poliomielitis, tuberculosis, entre otras enfermedades.



Un estudio en seis estados del país del Observatorio Mexicano de Vacunación indica que, en 2020, un millón 659 mil 421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil y no las obtuvieron.



En tanto, 2 millones 688 mil 169 sí fueron vacunados. Es decir, 4 de cada 10 niños no recibieron la dosis.



En la mayoría de ese casi 87%, se debió a que no había el biológico requerido, en el resto de casos, el niño tenía fiebre o no era tiempo de aplicación. Es decir, casi 9 de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización.



El año pasado, de los niños de 0 a 11 años que buscaron vacunarse y no lo lograron, en 65.8% de los casos se debió a la falta de la vacuna.



Este año, el organismo que impulsa la Cartilla Electrónica de Vacunación, reporta datos recaudados hasta el 31 de octubre en seis estados, mientras que en 2019 participaron en la iniciativa 17 entidades.



Roberto Tapia Conyer, director de la Fundación Carlos Slim, que promueve la estrategia junto con IMSS Bienestar y los gobiernos de Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Campeche, señaló que aunque la epidemia ha afectado, la principal causa es la falta de vacunas.



Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, alertó que, en México, la cobertura de vacunación está disminuyendo no solo por el desabasto o el efecto del Covid-19, sino por otras razones como fallas en la red de frío para conservar el producto.