Golpea tromba a Concha del Oro, Zacatecas

Las lluvias intensas provocadas por el frente frío 44 dejaron daños materiales en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, tras el desbordamiento de un río, reportaron autoridades.En la Región Noreste de la entidad, Protección Civil estatal enlistó que en la colonia Fovissste se afectaron al menos 30 viviendas y que el agua arrastró 12 vehículos y 170 cabezas de ganado.“Se dispuso refugio temporal, pero hasta este reporte no fue necesario su utilización”, explicaron autoridades durante las últimas horas del viernes.“La comunidad de Salitrillo no está afectada, sólo continúa incomunicada, concentrándose los daños mayores en la colonia Fovissste”, se anexó en el reporte.De acuerdo con la institución de emergencia, dos personas que habían desaparecido tras las afectaciones fueron localizadas en esta misma región, que colinda con Coahuila y San Luis Potosí.Durante el transcurso del sábado, autoridades de Zacatecas no han ampliado la información sobre la lluvia que el gobernador Alejandro Tello señaló como inusual.Ante la emergencia, elementos de Protección Civil, del Ejército y seguridad pública se trasladaron a las zonas afectadas para revisar los daños y proporcionar apoyo a la población.En el último reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se alertó por la probabilidad de lluvias en gran parte del país, específicamente en el oriente y centro.El secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, supervisó las acciones que realiza el estado y los otros órdenes de Gobierno, para atender a las familias afectadas por las lluvias atípicas del viernes y sábado.De las 30 viviendas que tuvieron daños, en siete, las afectaciones fueron en los enseres domésticos y, en otras, por encharcamientos y lodo.La cantidad de lluvia, que tuvo duración de más de dos horas hizo que se formara una represa sobre la calle Mina San Martín ocasionando que, al colapsar, la corriente arrastró siete vehículos, que provocaron un taponamiento y que el agua se desbordara a otras calles.El presidente municipal, Anastasio Maldonado, supervisó la entrega de colchonetas, cobijas, despensas y equipos de limpieza a la población afectada.En tanto, personal de la Secretaría de Salud aplicó cal para desinfección y entregó plata coloidal para sanear depósitos de agua; asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional limpiaron las viviendas afectadas y retiraron escombro de la calle y con el uso de maquinaria iniciaron la reparación del camino al Salitrillo que tuvo daños que impedían la circulación vehicular.