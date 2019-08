‘Golpeador’ impugnará vinculación a proceso

En una entrevista exclusiva concedida a Grupo Zócalo, Javier Pérez, el asesor jurídico de América G. Torres, la mujer que fue golpeada por su pareja Miguel Angel “N” y que el video se dio a conocer en redes sociales, aseguró que la defensa del acusado apelará la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.“Los tres días que tiene la defensa para apelar comienzan a correr a partir del lunes, la defensa manifestó su deseo de allegarse a una apelación y van a apelar esta vinculación a proceso porque están buscando que se reclasifique el delito a uno menor que es violencia intrafamiliar”, dijo el abogado Javier Pérez.En caso de que el delito se reclasifique, Miguel Ángel “N” tendría oportunidad de tener salidas anticipadas de proceso como es el caso de la suspensión o reparación del daño, recursos que actualmente por el tipo de delito al que se le vinculó, no tiene.De acuerdo con el abogado de la demandante, están preparándose para enfrentar la apelación de la defensa y hasta el momento no han analizado una salida anticipada del proceso ni con la familia del acusado ni con la propia América, quien por el momento lo que quiere es continuar hasta el juicio.Sobre los dichos de la familia en las redes sociales, el abogado, quien está cerca de América G. Torres desde el inicio del proceso, aseguró que “sería algo irresponsable de mi parte dar un comentario porque no obra en ninguna carpeta, pero sabemos que la reacción de la familia (de Miguel Ángel) es una reacción entendible por el hecho del temor y el enojo de lo que pasa con Miguel”.Sobre el estado anímico de América, el litigantes aseguró que “ahora está un poco más tranquila, estaba muy nerviosa por cómo se estaban dando las cosas, por la probabilidad de que se reclasificara el delito y Miguel Ángel “N” pudiera salir de la cárcel, eso le daba mucho temor”, señaló.» La agresión ocurrió el pasado 21 de julio.Fptp» El video se dio a conocer en redes sociales el jueves 25.» Miguel “N” fue detenido al siguiente día.» La primera audiencia fue el pasado miércoles.