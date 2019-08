Golpean a conductor y después lo arrollan

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que, tras un percance vehicular, un sujeto golpea al conductor de un vehículo Chevy y lo deja inconsciente sobre la carretera Puebla-Amozoc, en Amalucan, Puebla, pero no conforme con herir al automovilista, el vehículo en el que viaja el agresor junto con otros sujetos pasa por encima del cuerpo de la víctima.En las imágenes, que tiene una duración de 45 segundos, se observa como un joven trata de que los agresores se detengan, pero uno de ellos argumenta: “ve cómo me dejó la puerta del carro”."Tranquilo wey, tranquilo”, dice el joven que graba los hechos."Ve cómo me dejó la puerta del carro”, contesta uno de los agresores, quienes viajan en un vehículo Pointer negro con placas UAF-72-76, del estado de Puebla."Wey, pero no mames, ve cómo lo estás dejando”, agrega el joven."¡No mames, lo vas a atropellar; lo estás atropellando!”, grita el joven quien sorprendido observa como el vehículo de los agresores pasa por encima del cuerpo de la víctima.Vecinos del lugar se acercaron al joven para auxiliarlo, pero hasta el momento se desconoce su identidad y su estado de salud.La Secretaría de Seguridad de Puebla destacó que paramédicos de la Cruz Toja arribaron al lugar de los hechos, pero el afectado, quien se encontraba policontundido, se negó a recibir atención médica."Las labores de inteligencia que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó en torno a este caso, permiten contar con la información precisa que puede ser de utilidad a la Fiscalía General del Estado en las investigaciones para dar con los responsables de esta agresión”, detalló la dependencia en un comunicado.