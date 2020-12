Denuncian agresión de agentes a un joven; está en coma por golpiza

Escuchar Nota

En relación a los hechos, la madre del joven a quien reportan grave de salud por presentar golpes especialmente en la cabeza, pide justicia y comenta totalmente angustiada: “Mi nombre es María Cristina Valdez, a mi muchacho se lo llevaron detenido los judiciales la tarde noche y fui a checar qué pasaba y me quedé esperando porque supuestamente me iban a dejar verlo, que lo habían encontrado con droga, pero eran mentiras, porque se lo llevaron y lo golpearon y de ahí se lo llevaron, que lo tenían tras las rejas”.

“Cuando fui a preguntar me dijeron que no, aquí no han traído a nadie, a lo mejor lo detuvo la Ministerial, se tardaron mucho y aunque ya lo tenían ahí nunca me dejó verlo el comandante, como a las cuatro de la mañana salió y me aventó y me dijo no lárguese, porque no puede verlo, así me dijo el comandante Víctor”.

Reportan en coma a un joven de 18 años que fue detenido la tarde del miércoles en el domicilio de su abuelita en el barrio Tres de este mineral, mismo que ingresó alla noche del miércoles y presumiblemente fue trasladado al lugar tras convulsionar cuando estaba tras las rejas en las celdas municipales.“Ahora lo que me dicen en el hospital es que, que necesita estudios de TAC, que ya no reacciona, está bien golpeado de la cabeza, yo ya lo vi y hasta la trae hinchada y ahora me dicen que andaba drogado y eso no es cierto, tenía 5 minutos que había comido”, expresó.