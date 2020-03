Golpean y desnudan a supuesto ladrón

Escuchar Nota

#NuevoLeón Un joven recibió una golpiza e incluso fue desnudado luego que presuntamente asaltara a una mujer embarazada en la estación del metro Aztlán en #Monterrey, video ya circula por las redes sociales @Formula_Mty @Cicmty @MtyFollow pic.twitter.com/oN3vXCxWXU — Diario CAMBIO (@CambioPress) March 13, 2020

Un hombre señalado de, fue buscado durante un día por amigos de la afectada, quienestras interceptarlo cuando caminaba cerca de la estación Aztlán del Metro.en el que se observa que al menos cuatro hombres agredieron al supuesto delincuente.En la grabación compartida en Facebook se aprecia al sospechoso con lamientras es golpeado por uno de los supuestos amigos de la víctima.En el video se escucha una voz que explica quea una mujer embarazada.Incluso, se aprecia que los agresores intentaron arrebatar un aparato al supuesto delincuente mientras lo golpean.Se estableció que los hombresMediante un reporte, Fuerza Civil informó que la agresión se registró este viernes alrededor de las 11:50 horas, en el cruce de Aztlán con Pontevedra, en la colonia Nueva Galicia.Se explicó quequienes les contaron que el hombre había sido sometido por haber cometido un robo."Al descender de la unidad observaron al hombre, mismo que estaba sin playera, con pants color negro y manchas de sangre en el rostro", dice el reporte."Al cuestionar sobre lo que había sucedido, el lesionado mencionó que, sin saber el motivo".El comunicado agrega que los policías no detuvieron al hombre por no haber flagrancia o una denuncia.Agrega que una mujer de unos 25 años se acercó a señalarlo verbalmente como el autor del robo del que fue víctima el día anterior.Se estableció en el comunicado quey que no aceptó ser auxiliado por los policías ni esperar la llegada de una ambulancia.Los policías, agregó una fuente policiaca.