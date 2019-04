Golpeó y privó de la libertad a expareja

Una joven habitante de la colonia Hidalgo denunció ante la Agencia del Ministerio a su expareja y padre de sus hijos, luego que la golpeó brutalmente y la privó de su libertad en un domicilio ubicado en el Tiro 3 del mineral de Palaú.La joven Soledad Treviño acudió durante el mediodía de ayer viernes a la Agencia del Ministerio Público en esta localidad, tras lograr escapar del domicilio ubicado en aquella localidad, donde la tenía secuestrada su expareja.La asustada madre de familia mencionó que fue durante la tarde del jueves que la abuela de sus hijos le pidió que fuera a su casa ubicada en aquel mineral y tras arribar, llegó su expareja, el cual comenzó a insultarla delante de las personas presentes.Soledad Treviño indicó que su expareja, el cual se llama Cristian Eduardo García, comenzó a golpearla brutalmente diciéndole que si no era para él no sería para nadie más, para luego intentar ahorcarla frente a sus pequeños hijos y los padres del agresor.La mujer agredida dijo que Cristian Eduardo golpeó a sus padres cuando se estaban oponiendo a que la golpeara, por lo que con un tubo continuó agrediéndola brutalmente y la llevó a un cuarto, donde la encerró junto a sus pequeños hijos.La joven madre añadió que su agresor también utilizó unas tijeras con las cuales le estuvo ocasionando lesiones en la cabeza.Soledad Treviño indicó que fue durante la madrugada que Cristian Eduardo se quedó dormido en el mismo cuarto donde la tenía secuestrada, por lo que como pudo logró escapar y pedir ayuda a los policías municipales de Palaú, quienes no lograron atrapar al agresor ya que al ver la presencia policiaca alcanzó a escapar del domicilio donde los mantenía cautivos.“Los policías municipales de Palaú me mandaron al Ministerio Público de Rosita, que porque aquí es donde debo de denunciar estos hechos que ocurrieron en Palaú, mencionó Soledad Treviño afuera del Ministerio Público.