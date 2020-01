Gomita habla de todas las cirugías que se ha hecho

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con Gustavo Adolfo Infante, en De Primera Mano, la conductora Gomita, Araceli Ordaz, reveló todas las cirugías a las que se ha sometido para lucir como ahora se ve.







En una entrevista relató que a los 18 años le pidió a su papá que le regalara dos operaciones para que pudiera alcanzar mayor proyección en la tele.



Y a pesar de que su papá al principio no quería, ella insistió: "Ya me están dando cuadro, ya me están dando la conducción. ¿Te imaginas si me pongo más buena, cuanto espacio no me van a dar? (...) Tú déjame".



Gomita reveló que primero se sometió a una liposucción y a un aumento de senos, cirugías que le regaló su papá al cumplir 18 años.



Después de estas operaciones, Gomita se sometió a 3 operaciones de nariz. La primera porque no quedó bien; en la segunda se la arreglaron, pero un hombre la golpeó al intentar abusar de ella y besarla a la fuerza; y fue hasta la tercera que finalmente quedó como luce actualmente.



También reveló que después se puso mentón, y se hizo la bichectomía.



Gomita también relató que se hizo una liposucción en la cara, y otra en el pecho, para que luciera mejor su escote.



Durante una de sus primeras cirugías, Gomita tuvo un fuerte pleito con Cecilia Galeano, quien la acusó de haberse robado su anillo para pagar sus cirugías.



Sin embargo, en esta nota te hablamos de los múltiples abusos que sufrió por parte de Laura G y de Cecilia Galeano.



Con información de Excélsior y ActitudFem