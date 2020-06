Gomita impacta con foto en lencería y sus fans reaccionan: “Eres perfecta”

Escuchar Nota

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las famosas que constantemente llama la atención en redes sociales por sus radicales cambios de look.Fue a través de su perfil oficial de Instagram que Gomita compartió una fotografía, en la que, además de lucir un atuendo de tres piezas en rosa y negro, con diseños en encaje, escribió un mensaje, dejando entrever que su silueta era resultado de la dieta que ha seguido en los últimos meses., bromeó junto a varios emojis riendo. “Ok no, la neta sí le estoy poniendo amor (a la dieta)”, agregó en su publicación.La fotografía de Gomita no solo se viralizó en redes sociales, sino que también consiguió un sinfín de ‘me gusta’ y varios comentarios, en los que sus seguidores le hicieron saber lo guapa que se veía.“Sigue con el ejercicio, te ves divina”, “Eres la QUEEN”, “Estás preciosa”, “Eres perfecta”, “Me encantas”, “Los resultados del ejercicio son sorprendentes”, “Me encantas”, “Divina”, “Me inspiras a seguir” y “Qué bien te ves”, fueron algunas de las reacciones que desató su publicación, la cual registra más de 153 mil ‘me gusta’ hasta este momento en Instagram.“He de confesarles que sí sentimos el temblor, pero yo no sabía que estaba temblando del p*** ejercicio, cuando estaba temblando realmente, así que pues le seguí”, sentenció.Con información de lasestrellas.tv