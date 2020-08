Gomita rompe en llanto por culpa de su hermano Lapizito: ‘Muero de ternura’

Escuchar Nota

Gomita es una de las famosas más activas en redes sociales, donde comparte desde detalles de sus proyectos laborales hasta aspectos de su vida privada. Ahora, la expayasita dejó ver su lado más vulnerable al realizar una colaboración con su hermano Lapizito, quien la hizo llorar.Fue a través de varias historias de su cuenta oficial de Instagram que la conductora detalló que no pudo aguantar las lágrimas cuando Freddy la abrazó, como el personaje y no como el hermano.Gomita indicó que no solo recordó que por muchos años Lapizito fue su mejor compañero de trabajo, también le agradeció el apoyo y cariño que le dio tanto en el aspecto profesional como personal.“Gracias Lapizito por todo lo que me diste y también mueran de envidia. Me abrazó y besó, por cierto soy su hermana”, comentó.Además de mostrar su emoción, Gomita realizó una reflexión sobre el amor de hermanos, destacando que es algo genuino y sobre todo uno de los más sinceros, ya que sabe que tanto Freddy como Ángel estarán en las buenas y en las malas.El martes por la tarde, Julián Gil y la conductora de deportes, Valeria Marín, confirmaron la relación sentimental que mantienen desde hace más de 6 meses.Con información de lasestrellas.tv