Google abarata el Pixel hasta a mitad de precio

Google presentó este martes dos nuevos modelos de teléfono celular, el Pixel 3a y el Pixel 3a XL, más sencillos que el Pixel 3 y el Pixel 3 XL, respectivamente, pero que conservan muchas de sus características principales y que se venderán a mitad de precio.El Pixel 3a tiene un precio de 399 dólares frente a los 799 que cuesta su versión más elaborada (que salió al mercado en octubre pasado), mientras que el modelo con la pantalla más grande, el Pixel 3a XL, se vende por 479 dólares frente a los 999 de la única versión existente hasta ahora.Ambos teléfonos pueden comprarse por internet a partir de este mismo martes y conservan las principales características de los modelos más caros, como por ejemplo la calidad del modo noche de la cámara, muy aplaudido por los expertos, o el almacenamiento gratuito de todas las fotografías en Google Photos.Lo que justifica la diferencia de precio con respecto a las versiones existentes es que los nuevos modelos de teléfono están hechos de un material más sencillo, plástico policarbonato frente al marco metálico de los Pixel 3 y 3 XL, además de no ser resistentes al agua y no disponer de la posibilidad de recarga inalámbrica.La compañía del buscador más usado del mundo lleva años tratando de hacerse un hueco entre los fabricantes de dispositivos móviles, algo que se ha demostrado una tarea de lo más complicada.Pese a haber recibido multitud de elogios por parte de la crítica, que los considera unos de los mejores teléfonos del mercado, el Pixel 3 y el Pixel 3 XL no han logrado despegar en ventas en los siete meses que llevan en el mercado, y Google admitió que se están vendiendo incluso menos que el modelo anterior, el Pixel 2.Además de la saturación del mercado de celulares que se está experimentando a nivel global y que ha afectado también las ventas de modelos tan consolidados como el iPhone, varias han sido las voces que han apuntado al elevado precio de los Pixel como motivo de su escaso éxito, algo que la compañía estaría tratando de remediar con estas versiones más baratas.Google presentó los nuevos teléfonos durante la jornada inaugural de la conferencia anual de desarrolladores que celebra estos días cerca de su sede en Mountain View (California. EE.UU.), a la que asisten alrededor de 7.000 personas y que abrió el consejero delegado de la firma del buscador, Sundar Pichai.En ella, la empresa también reveló la décima versión de su sistema operativo para móviles Android, que bautizó como Android Q, y que está diseñada para poder funcionar a pleno rendimiento con la red 5G y los dispositivos plegables.