Google achaca caída de su servicio a un problema de almacenamiento interno

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Google achacó este lunes 14 de diciembre la caída de sus servicios durante 45 minutos a un problema de cuota de almacenamiento interno y aseguró que llevará a cabo un “seguimiento exhaustivo” para asegurarse de que este problema no se repita en el futuro.



En un comunicado, la firma con sede en Mountain View (California) descartó que la interrupción se tratase de un ciberataque, sino un problema interno con la cuota de gestión del sistema de autentificación y explicó que se ha desactivado el sistema mientras se lleva a cabo una investigación.



“Google experimentó una interrupción del sistema de autentificación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período”, apuntaron desde la compañía.



Google sufrió en la madrugada del lunes 14 de diciembre una caída generalizada de varios de sus servicios, entre ellos el correo electrónico (Gmail) y la plataforma de vídeos YouTube, a los que los usuarios no pudieron acceder durante aproximadamente tres cuartos de hora, pero que ya se ha resuelto.







Según el portal Downdetector, los fallos se extendieron por diversos puntos del planeta, afectando sobre todo a Europa, a la costa este de Estados Unidos y Japón. Los servicios también se vieron interrumpidos en países de América Latina y de África.



Los problemas empezaron a las 11:47 GMT del lunes y se resolvieron en torno a las 12:30 GMT.



Aplicaciones como la del juego Pokémon GO también sufrieron interrupciones, al depender del sistema de mapas de Google, así como el servicio de alojamiento de archivos Google Drive y la plataforma que usan las clases para la enseñanza por internet, Google Classroom.



El pasado agosto, algunos de los servicios de este buscador, como Gmail o Drive, también sufrieron caídas intermitentes a nivel mundial.