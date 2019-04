Google celebra a la Tierra con clase sobre biodiversidad

Este lunes 22 de abril se celebra el Día de la Tierra o el Día Internacional de la Madre Tierra y Google no ha querido dejar la ocasión de festejarlo.Con su característico doodle, creado expresamente para la ocasión, la compañía celebra este día de una forma muy didáctica: con una clase sobre biodiversidad.A través de una presentación interactiva, el usuario es testigo de un doodle animado en el que se nos presenta a "algunos organismos impresionantes" que habitan nuestro planeta. De esta forma -animada y original-, un total de seis de esos organismos junto con su "superlativo terrenal" serán los protagonistas.Esta singular travesía comienza en los más alto del globo acompañando al Albatros errante, el ave con la envergadura más amplia del mundo que "puede recorrer cientos de kilómetros sin aletear un ala".El doodle nos transporta luego unos metros más abajo, en el que se encuentra la Secuoya roja, el árbol más alto del mundo que mide casi 115 metros, es decir, "75 humanos de altura".La siguiente parada es con el vertebrado más pequeño del mundo, el Paedophryne amauensis, que no alcanza casi el tamaño de una moneda.La planta acuática más grande del mundo, la Victoria amazónica, es tan inmensa que, tal como explica el doodle "una persona pequeña puede sentarse en ella (aunque no es aconsejado)".Nos mojamos los pies en la siguiente parada, en la que nos recibe el Celacanto, un ser marino que tiene 407 millones de años y está "aquí" desde la época de los dinosaurios.En la llegada a lo más insondable de la tierra, nos reciben los colémbolos de cueva profundo, unos series diminutos que no tienen ojos dado que la luz no alcanza la cueva más profunda de la tierra.Una representación rápida y eficaz de una pequeña parte de la inmensidad del planeta.El Día de la Tierra es una jornada que sirve para concienciar sobre la importancia que tiene conservar nuestro medio ambiente y también para alertar de los problemas que suponen la contaminación o la sobrepoblación.