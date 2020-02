Google cierra su programa gratuito de Wi-Fi Station

Escuchar Nota

"En los próximos meses, trabajaremos con nuestros socios en México para hacer la transición de los sitios existentes y que estos puedan seguir siendo recursos útiles para la comunidad. Estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos para ayudar a que cada vez más mexicanos estén conectados, y a sumar esfuerzos para que alcancen sus metas cuando esto suceda".

Ciudad de México.-, un programa que implementó Wi-Fi gratis en más de 400 estaciones de ferrocarril en India y "miles" de otros lugares públicos en varios lugares del mundo., señaló que el programa, lanzado en 2015lo primero para muchos, y no preocuparse por la cantidad de datos que consumieron.Pero a medida que los precios de los datos móviles se volvieron más baratos en muchos mercados, incluida la India, Google Station ya no era tan necesario, dijo. La compañía planea suspender el programa este año., dijo la compañía, que en los últimos años expandió Station a Indonesia, México, Tailandia, Nigeria, Filipinas, Brasil y Vietnam. La compañía lanzó el programa en Sudáfrica hace solo tres meses.Con los años, Google también exploró formas de monetizar el programa Google Station. La compañía, por ejemplo, comenzó a mostrar un anuncio cuando un usuario inició sesión para conectarse a su servicio de Internet, señaló el portal Tech Crunch.En una entrevista a principios del año pasado, Gulzar Azad, quien encabeza los esfuerzos de conectividad para Google en India, señaló al sitio que la compañía estaba pensando en formas de escalar la estación a más mercados, pero señaló que, en lo que respecta al despliegue en las estaciones de ferrocarril indias, Google había alcanzado su objetivo (servir a 400 estaciones de ferrocarril).Un año después de que Google anunciara sus esfuerzos para ofrecer Wi-Fi gratis en India, el hombre más rico del país, Mukesh Ambani,lanzó su red de telecomunicaciones Reliance Jio. Jio ofreció a los clientes la mayor parte de los datos 4G sin cargo durante un período prolongado de tiempo, lo que obligó a otros operadores de telecomunicaciones a reducir sus tarifas.