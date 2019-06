Google lanzará su propio ‘WhatsApp’, pero sin Internet

Google ha anunciado que lanzará su propia aplicación basada en el sistema de mensajería RCS, similar al WhatsApp pero sin conexión a Internet.Este nuevo servicio de mensajería solo estará disponible para los usuarios del sistema operativo Android.Será a partir de este mes de junio que Google empezará a distribuir este servicio y de manera independiente a las compañías de telefonía, por lo que necesitará del protocolo de Rich Communications Services (RCS, por sus siglas en inglés) o Servicios de Comunicación Enriquecida.De inicio estará disponible en Francia e Inglaterra, pero existe la posibilidad de que no esté disponible globalmente antes de que finalice el 2019. Se espera que este sistema de mensajería pueda llegar a sustituir a los SMS.Este nuevo modelo es parecido al iMessage de Apple, pero aún tiene algunos puntos que desarrollar.La aplicación de mensajería, que Google denomina como chat, incluye las funciones habituales de cualquier aplicación de este tipo, como los recibos de lectura, archivos adjuntos de alta calidad e indicadores de escritura.El proceso será optativo; los usuarios Android podrán escoger si quieren actualizar el chat RCS o no.El RCS aún no cuenta con mensajes cifrados de extremo a extremo, lo cual debilita su privacidad.La compañía no guarda ninguno de los mensajes que pasan a través de sus servidores.