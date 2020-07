Google Maps te mostrará los semáforos en tu camino

Escuchar Nota

Más tarde la función fue confirmada por Google. "Para ayudar a las personas a mantenerse mejor informadas en el camino, estamos probando una función de Google Maps en Android que muestra la ubicación de los semáforos en alguna ciudades seleccionadas de los Estados Unidos", dijo la compañía a The Verge.

Las aplicaciones de mapas se han convertido en una gran herramienta para encontrar la mejor y más rápida manera de llegar a nuestros destinos. Poco a poco esas plataformas han ido mejorando agregando opciones como viajes en bicicleta o transporte público yEsto de acuerdo con Droid-Life, los primeros en dar a conocer esta nueva característica.Como es de esperarsecon la esperanza de alcanzar todos el verde y llegar en tiempo récord a tu destino.Parece queAunque, a nivel general, los usuarios de Maps reportan que todavía no han visto esta función habilitada en Estados Unidos, ello significa que todavía parece lejano el día en que podamos ver esta información en México.Cabe señalar queDe hecho, el fabricante de iPhone fue un paso más allá, también incluyó datos de señales de alto. Una de las razones para introducir esta información es que el asistente de voz Siri, en lugar de decirle al usuario que gire a la izquierda después de cierto número de metros, puede decir "gire a la izquierda en el próximo semáforo”, lo que puede facilitar mucho seguir las instrucciones mientras se está manejando. Sin embargo por ahora está función no está siendo utilizada en Google Maps.Mientras esperamos para ver si la opción de mostrar los semáforos se habilita en nuestro te recordamos que este año la aplicación cumplió 15 años y los celebró con un rediseño de su logo y mejoras.Entre las funciones más recientes que introdujo está el poder conocer el tiempo real cuál es la ruta más eficiente para los viajes habituales. Por ejemplo, si configuras tu dirección a trabajo,incluye una nueva pestaña llamada "Explorar" que muestra al usuario varios lugares de interés divididos en categorías como museos gratuitos o restaurantes de comida internacional. La lista de lugares se actualiza cada semana de acuerdo a las valoraciones de los usuarios.Precisamente para mantener actualizada la función anterior es que, desde la pestañalos usuarios pueden dejar sus opciones sobre los lugares que visitan y no solo eso, también pueden compartir sus conocimientos sobre puntos de interés local, nombres de calles y sitios que no aparecen en el mapa.Una opción más permite guarda tus sitios favoritos o aquellos que tienes pendiente visitar. Y, en la pestaña de Novedades se encuentra un listado de recomendaciones hechas por expertos y editores sobre los lugares de moda.Aunque muchas de las funciones pueden no estar actualizadas debido al Covid-19, conforme se vayan retomando las actividades seguramente esta plataforma tecnológica encontrarás información de utilidad sobre los lugares de interés.Información de El Universal