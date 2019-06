Google planea eliminar bloqueadores de anuncios en Chrome

A pesar de la oleada de indignación que se produjo a principios de este año entre los internautas cuando Google expresó su intención de limitar el funcionamiento de los bloqueadores de anuncios en el popular navegador Chrome, la empresa se mantiene firme con sus planes."Chrome está desaprobando las capacidades de bloqueo de la API —Interfaz de programación de aplicaciones— webRequest en Manifest V3", informa el portal 9to5google Según explica el medio, los bloqueadores de anuncios tendrán que cambiar a un sistema menos efectivo llamado declarativeNetRequest.Esto significa que los bloqueadores de contenido serán limitados o dejarán de funcionar para la gente normal. Mientras tanto, seguirán estando disponibles para las versiones empresariales de pago.Raymond Hill, principal desarrollador de uBlock Origin, comentó al medio The Register que la decisión de Google no debería sorprender: bloquear la publicidad va en contra de los intereses del principal negocio del navegador.Al mismo tiempo, la decisión de Google puede animar a algunos usuarios a instalar navegadores de la competencia que no restrinjan el funcionamiento de los bloqueadores.