Google podría ofrecer catálogo de series y películas gratis

Escuchar Nota

Mientras millones de personas buscan entretenimiento en línea mientras pasaplataformas como YouTube y Netflix, tuvieron que reducir la resolución de sus contenidos. Pero no todas son malas noticias,Considerando que está creciendo la popularidad y el número de plataformas que ofrecen contenido a través de streaming, parece que Google quiere aprovechar para que más personas conozcan su oferta dey, a la vez, ayudar a las personas que se están quedando en casa a encontrar opciones de entretenimiento a su medida.es una tienda digital a través de la cual los usuarios pueden rentar o comprar diversas películas desde 19 pesos, es decir, no se trata de una suscripción mensual como en otros casos. Sin embargo, una filtración indica que pronto algunas podrían ser gratis.Lo anterior se afirma luego de que algunos programadores descubrieron que, dentro del código de la versión 4. 18.37 de la aplicación para Android, hay algunas referencias ocultas que indican los planes de la compañía de introducir una gran colección de películas, series y programas de televisión gratuitos.De acuerdo con las filtraciones, el código incluye mensajes que mencionan “Cientos de películas, solo unos pocos anuncios” y “Mira gratis con anuncios”.Quienes descubrieron estos mensajes en el código aseguran también que para poder tener acceso al contenido será necesario que los usuarios compartan su fecha de nacimiento, al parecer con la intención de que los menores de edad no puedan ver contenido inapropiado.Cabe mencionar que este no sería un modelo nuevo para Google, a través de su plataforma de videos YouTube ya ofrece una opción similar, es decir, si los usuarios no quieren pagar la membresía de YouTube Premium pueden parte del contenido exclusivo si miran anuncios.Como en otras ocasiones es importante mencionar que se trata solo de una filtración, Google no ha hecho el anuncio oficial, por lo que esta característica podría no llegar a los usuarios.