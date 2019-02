Google rinde homenaje al ‘cazador de cocodrilos’

El día de hoy 22 de febrero, Google homenajea al famoso 'cazador de cocodrilos' Steve Irwin, quien en vida se dedicó a velar por el bienestar de los animales de los animales en extinción y de el ambiente en que vivían .Han pasado 13 años ya desde que Steve Irwin dejó este mundo pero su legado sigue vivo gracias al apoyo de su familia que mantiene vigente la obra que el continuó, promoviendo recaudaciones de fondos para así mantener el programa ‘Wildlife Warriors’ del zoológico de australiaSteve Irwin fue un conservacionista de la vida silvestre y personalidad de la televisión, reconocido por su gran trabajo hecho para la preservación de la vida silvestre y de diversos lugares salvajes de la tierra. Su pasión por el cuidado de los animales en peligro de extinción fue lo que lo llevó a la fama. Es por eso y más que el día de hoy Google le rinde un homenaje dando a conocer con divertidas imágenes parte de su vida y obras a miles de usuarios en el mundo.Como parte de la conmemoración por el 57 aniversario del nacimiento del ‘cazador de cocodrilos’ Australiano, Steve Irwin, Google decidió dedicarle este viernes 22 de febrero un doodle, recordando los momentos más memorables de su vida y carrera como protector de la vida silvestre, que ha dejado un legado que perdura hasta hoy.Nacido un 21 de febrero del año 1962 en Melbourne, Australia. Hijo de Lyn y Bob Irwin, quienes como padres también se mostraban dos apasionados la vida silvestre, Mientras que su padre Bob Irwin era un experto de la vida salvaje interesado de la vida salvaje, su madre Lyn trabajaba como una rehabilitadora de la vida silvestre. Su interés por los animales comenzó cuando en su sexto cumpleaños sus padres le regalaron una pitón de once pies.Se comenta que cuando joven aprendió a luchar contra cocodrilos e incluso se ofreció como voluntario para el programa de ‘Manejo de Cocodrilos’ de la costa Este de Queensland. Pero no fue hasta después de tener su programa ‘The crocodile Hunter’ que se terminaría convirtiendo en una estrella.El apodo de ‘El cazador de cocodrilos’, le fue puesto a Steve Irwin, luego de ser difundido un vídeo de su luna de miel en compañía de su esposa, Terri, con quien se la pasó capturando cocodrilos. Tiempo después ese mismo vídeo se terminaría convirtiendo en el primer programa del programa ‘The Crocodile Hunter’.Este genial espectáculo fue visto en más de 100 países, por más de 500 millones de personas, es así que Steve Irwin terminó adoptando el mismo nombre del programa del cual era protagonista.Al pasar gran parte de su vida entre cocodrilos, muchos pensarían que sería finalmente con estos animales con quienes tal vez perdería la vida Steve Irwin, pero no fue así. En el año 2006 a sus 44 años, mientras filmaba un documental pasó lo inesperado.El reconocido cazador, murió en Port Douglas, Queensland, Australia. Cuando se encontraba filmando un documental bajo el mar, hablando acerca de las Mantarrayas. Para su mala suerte sería este animal el que terminaría quitándole la vida al atravesar su corazón con la pua de su cola.