Google se desmarca de vulnerabilidad en grupos de WhatsApp

Escuchar Nota

"Un vocero de la compañía aclaró que, al ser un buscador, Google provee de herramientas para no indexar ese tipo de información. Los motores de búsqueda como Google y otros enlistan páginas de la web abierta. Eso es lo que está pasando aquí. No es diferente a cualquier caso en el que un sitio permita que las URL se publiquen. Ofrecemos herramientas que permiten a los sitios bloquear el contenido que figura en nuestros resultados “.

New: Google is letting anyone find invite links to some private WhatsApp groups. Here is one we joined that is supposed to be for United Nations NGOs judging by its description. Can see members and get numbers https://t.co/TzWjqQmm2P pic.twitter.com/jda25POc0h — Joseph Cox (@josephfcox) February 21, 2020

“Es posible que sus grupos de WhatsApp no sean tan seguros como cree… La función “Invitar al grupo a través de un enlace” permite que Google indexe a los grupos y, por lo general, están disponibles en Internet”, señaló en Twitter.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

López Dóriga Digital

se desmarcó de laque permitía a usuarios encontrary con la cual se podían extraer mensajes, archivos, fotos e incluso contactos.El vocero de Google enfatizó que las herramientas están disponibles yEl pasado 21 de febrero, el periodistadescubrió que algunos links para unirse a grupos de WhatsApp estaban en el buscador de Google.