Google te reta: ¿Cuánto sabes de Game of Thrones?

El invierno ha llegado. La última temporada de 'Juego de Tronos' se estrena el domingo y para celebrarlo Google lanzó un interesante reto para aquellos dispositivos que tengan instalado el Asistente virtual, formulando una serie de preguntas que pondrán a prueba a los fans, pues tendrán que demostrar cuánto saben de su serie favorita y si su destino está en ocupar el Trono de Hierro o acabar vigilando el Muro con la Guardia de la Noche.Jon Snow será el encargado de desafiar a los seguidores con el Asistente de Google. Solo los fans más ávidos de la ficción basada en los libros de George R.R. Martin sabrán responder correctamente a cuestiones como qué significa 'Valar Morghulis', cuáles son los nombres de los dragones de Daenerys o quién fue el que dijo "Cuando juegas al juego de tronos, o ganas o mueres".El Asistente irá formulando las preguntas, cinco en cada turno, sobre la serie, que podrán responderse utilizando la voz.Las respuestas irán forjando el destino que, según el reto, debe tener todo aquel que empiece el juego.En función de como contestes le va a destinar a cuatro posibles roles dentro de la serie", relatan los creadores del 'quiz' durante la presentación celebrada en Madrid."Si te manda directamente al Muro... Eso es que no sabes mucho de la serie", dicen.Este juego de preguntas es exclusivo para España y está disponible en todos aquellos dispositivos que dispongan del Asistente de Google, como smarthphones Android o iOS, tabletas, así como también estará disponible en Google Home, el asistente que permitirá enriquecer la experiencia con otras acciones como escuchar la música de la serie oatenuar las luces.Para activar el juego solo hay que formular esta frase: "OK, Google, quiero jugar a Juego de Tronos". El Asistente también acepta oraciones similares, las que se pueden pronunciar son "OK Google, jugar a Juego de Tronos", "OK Google, quiero hablar con Juego de Tronos", "OK Google, hablar con Juego de Tronos" y "OK Google, quiero hablar de Juego de Tronos".Desde ese momento, el juego empezará y será la voz del personaje interpretado por Kit Harington el encargado de desafiar al usuario haciendo cinco preguntas muy concretas sobre la ficción basada en la saga de novelas 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin. Lo mejor, es que cada vez que se inicie el juego, se formularán diferentes cuestiones, siendo el reto distinto cada vez que alguien juegue.Todas ellas han sido seleccionadas por expertos en la serie y supervisadas por HBO.Los teléfonos Android serán los que gocen de una experiencia más completa, puesto que el juego podrá apoyarse en elementos visuales oficiales de la serie, que convertirán esta experiencia en un juego más dinámico, permitiendo contestar a través de la voz o utilizando la pantalla táctil.El reto de preguntas lo ha desarrollado Actions on Google, plataforma para desarrolladores que permite crear y administrar con facilidad experiencias de conversación entre diferentes usuarios, así como también con terceros en el Asistente. Está hecha en colaboración con HBO España.Toca disfrutar de este reto, mientras el destino de los Siete Reinos se desvelará en esta octava y última temporada de 'Juego de Tronos' compuesta por un total de seis episodios que arrancarán el próximo día 15 de abril.