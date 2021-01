¿Gordito y sano? Ni con ejercicio se compensa daño al corazón de kilos de más: estudio

Escuchar Nota

"Esto nos dice que todo el mundo, independientemente de su peso corporal, debería ser físicamente activo para salvaguardar su salud", resume Lucía.



"El ejercicio no parece compensar los efectos negativos del exceso de peso", concluye este investigador, quien señala que los hallazgos se observaron en general en hombres y mujeres.



Poco a poco se ha desmitificado la creencia que asocia; sin embargo, un estudio reciente terminó por destruir cualquier idea relacionada, al constatar que pese a hacer ejercicio regularmente,Ésta es la principal conclusión de un trabajo que publica este jueves la revista European Journal of Preventive Cardiology, de la Sociedad Europea de Cardiología.La investigación r, explica Alejandro Lucía, de la Universidad Europea de Madrid, quien subraya: "No se puede estar gordo, pero sano".El estudio utilizó datos de 527 mil 662 trabajadores en España, con una edad media de 42 años y con un 32 por ciento de mujeres.Los participantes se clasificaroAdemás, se agruparon por nivel de actividad: regularmente activos, definidos como los que hacen el mínimo recomendado para adultos por la Organización Mundial de la Salud; insuficientemente activos (alguna actividad física de moderada a vigorosa cada semana, pero menos que el mínimo de la OMS); e inactivos (sin ejercicio).La salud cardiovascular se determinó en función de los tres principales factores deAproximadamente el 41 por ciento de los participantes tenía un peso normal, un 41 por ciento sobrepeso y el 18 por ciento de las personas eran obesas. La mayoría eran inactivas (63.5 por ciento), mientras que el 12.3 por ciento eran insuficientemente activas y el 24.2 por ciento eran regularmente activas.El 30 por ciento tenía el colesterol alto, el 15 por ciento la tensión arterial elevada y el 3 por ciento diabetes, explica un comunicado de la Sociedad Europea de Cardiología, que detalla que los investigadores estudiaron las asociaciones entre cada grupo de índice de masa corporal (IMC) y actividad y los tres factores de riesgo.En todos los niveles de IMC, cualquier actividad (independientemente de que cumpliera o no el mínimo de la OMS) estaba relacionada con una menor probabilidad de padecer diabetes, hipertensión arterial o colesterol alto, en comparación con la ausencia de ejercicio.En todos los pesos, las probabilidades de diabetes e hipertensión disminuían a medida que aumentaba la actividad física: más actividad es mejor, así que caminar 30 minutos al día es mejor que caminar 15.Sin embargo, los participantes con sobrepeso y obesidad presentaban un mayor riesgo cardiovascular que sus compañeros con peso normal, independientemente de los niveles de actividad.Por ejemplo, en comparación con los individuos inactivos de peso normal, los obesos activos tenían aproximadamente el doble de probabilidades de tener el colesterol alto, cuatro veces más probabilidades de sufrir diabetes y cinco veces más de tener la tensión arterial alta.Para Lucía, "la lucha contra la obesidad y la inactividad es igualmente importante; debería ser una batalla conjunta. La pérdida de peso debe seguir siendo un objetivo primordial de las políticas sanitarias, junto con la promoción de estilos de vida activos".