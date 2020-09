Gorillaz anuncia colaboración con Robert Smith

Escuchar Nota

"Próximamente en Song Machine...Es Robert Smith" agregaron como descripción.



líder y vocalista de The Cure.y subieron una foto donde se puede ver a 2-D, Noodle, Russel y Murdoc vestidos como astronautas junto a una foto del músico de 61 años.Fue hace unas semanas cuando comenzaron los rumores acerca de una colaboración entre la banda liderada por Damon Albarn y el creador de temas como "A Forest" y "Pictures of You" debido a que un seguidor de Gorillaz quiso conocer cuál era la canción que salía cerca del final de "Pac-Man" con el uso de la aplicación Shazam .El resultado de dicha búsqueda adelantó la colaboración entre dos de los músicos más importantes de los últimos años.Gorillaz ya había lanzado las canciones "Momentary Bliss", "Désolé", "Aries", "Friday 13th" y "Pac-Man" que contaron con la colaboración de artistas como Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, Octavian y ScHoolboy Q.