Gorillaz tendrá su propia película en Netflix

"Ya tengo una canción para la segunda temporada de Song machine y no puedo esperar a grabarla, pero tengo que frenarme a veces, porque sino Jamie se espanta un poco (ríe). Pero sí, la temporada dos estará con ustedes más temprano de lo que imaginan", compartió Albarn.



"Y después tenemos un acuerdo para hacer una película con Netflix", añadió.



"Supongo que tendremos que terminar la segunda temporada y ahí habrá tiempo para finalmente poder estrenar la película de Gorillaz. Cruzo los dedos", señaló Damon.



En los últimos años los fans de la música han disfrutado en la pantalla grande filmes basados en figuras de la talla de Queen, con "Bohemian Rhapsody", y Elton John, con "Rocketman" yY es que la banda virtual británica no sólo cerrará este 2020 con nueva música gracias el lanzamiento de su nuevo álbum "Song Machine, Season One: Strange Timez", el próximo 23 de octubre, pues a la vezEl grupo fundado por el músico Damon Albarn y el animador Jamie Hewlett a finales de los 90, adelantó en entrevista con Culto, de La tercera, su próxima colaboración con Netflix la cual llegará después de otra racha de música.El grupo marcó un parteaguas al lanzar música y videos musicales en los que aparecían dibujos animados y animación por computadora, y con temas como "Clint Eastwood" y "Feel Good Inc." se han posicionado a nivel internacional por lo que se espera ver cómo sería su llegada a la plataforma de streaming.