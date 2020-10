Gorillaz y Elton John lanzan una nueva canción

Escuchar Nota

The @Gorillaz track I worked on is out tomorrow! I’ve always been a Gorillaz fan so when Damon reached out and asked me to get involved it was a no-brainer. The way the song turned out is just great – I can’t wait for you to hear ithttps://t.co/NK05tiGFeR pic.twitter.com/v0pXmz3rHn — Elton John (@eltonofficial) September 30, 2020

“Siempre he sido fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara no lo pensé dos veces”, escribió Elton John.

“Aquí está The Pink Phantom. Incluso trabajando de forma remota, yo estaba en Londres, colaborar con Damon en esto fue un proceso tan atractivo y creativo. Estoy muy, muy feliz de que esto haya sucedido y espero que disfruten de la canción”, se lee en el pie de foto.

A pesar de la pandemia, Gorillaz se han mantenido vigentes con su saga de sencillos titulada Song Machine, donde han participado artistas de la talla de Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, Tony Allen, Skepta, Octavian, ScHoolboy Q y recientemente Robert Smith, líder en The Cure.Tras la legendaria colaboración para Strange Timez con Robert Smith , el grupo integrado por Murdoc, 2-D, Russel y Noddle lanzaron un tema al lado deEl mismísimo Elton John anteriormente había declarado por medio de su Twitter ser fan de 2-D y compañía, y ahora nos sorprenden con, una balada electrónica muy melancólica, aumentada con la colaboración del rapero, acompañada además de un bello video animado dirigido por Jamie Hewlett.En el clip, tal y como acostumbra la agrupación, estuvo lleno de animaciones, fue así que el cantante británico apareció en una caricatura luciendo un traje rosa, haciendo alusión al nombre del tema, así como con sus característicos lentes.A través de Instagram, Elton John, quien hace poco confirmó que prepara su regreso a los escenarios, escribió quePor otra parte, mencionó que trabajó en la canción mientras se encontraba en Londres y que está feliz con el resultado.Gorillaz del mismo modo ya ha coqueteado con un tema a lado de Tame Impala, sin embargo este no se ha visto concretado.You've more or less forgotten me this summerI can’t hide my disappointmentI was on my way in the phantom fiveThe one you gave awayTry to tell you that I love you but I'm choked upYou forgot and that makes me feel like no one (Some times)Were you even really there? Did you ever really care?Wait, I got so many examples of all of the good times we hadLong summer nights (Summer nights), held you long timePut your name in my rhyme, refresh your memoryOf where you want to be, the phantom's on the wayShe’s comin' down the streetI tried to get to AtlantaOn a peach blossom highwayI'm tryin' to put these pauses out of mindIn a sky made of diamondsWhere the world fell silentI'll be waiting for you on the other sideSummer lights (Everyday, everyday)Sometimes (Ride where the summer goes)Summer nightsEvery nightSummer nightsI tried to say I love youBut you didn't listen (Sometimes)Tried to give you everything you might need (Summer nights)In a sky made of diamondsAnd where the world is flawlessI'll be waiting for you on the other sideSummer lights, summer lightsHold it in for a long timeSummer lights, seems to me I'm in a dreamOh, these summer lightsThe phantom is comingYou forgot and that makes me feel like no oneShe’s crossing over the lineWait, I got so many examples of all of the good times we hadSeems to me I’m in a dream (Long summer nights, held you long timePut your name in my rhyme, refresh your memory)And I have these summer nights (of where you want to be, the phantom's on the wayShe’s comin' down the street)Sometimes