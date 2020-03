Goza castillo hacer comedia; finalizan Los Pecados de Bárbara

Escuchar Nota

para la comedia y cautivó con su personaje de Georgina Godínez, cariñosamente llamada “Coqui”, personaje que la dejó enormemente satisfecha, al igual que ser parte de este proyecto de Televisa.me encantó el personaje, me encantó que fuera una historia original, auténtica, que no se había hecho antes, y me gustó que los personajes principales fueran dos hermanas”, externó en entrevista con Zócalo.Castillo destaca la factura de la producción diciendo que es una historiacon personajes muy bien delineados, amén de la visualización del director Emilio Maillé.le tengo un cariño muy especial a ‘Coqui’. Estoy súper emocionada de que ya estamos en la recta final”, expresó.es que el argumento se centre en dos hermanas totalmente diferentes, algo que “casi nunca hay en la televisión”, que sean dos hermanas como en la vida real que aunque tienen un vínculo sanguíneo, sean de personalidades muy disímbolas.Para Irán, dar vida a “Coqui” representó gran satisfacción y afirma que como actrizsino que depende del público.y hay quien no se ríe con nada, así que depende de cada persona, pero ahorita pienso que es mejor ver algo de comedia que otra cosa, ver algo que te alegra, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo”, agregó la actriz, en referencia a la contingencia sanitaria debido a la pandemia que azota al planeta.Irán aprovechó para agradecer a la gente que estuvo viendo toda la serie,a la que le aconseja que no se pierda esta noche el gran final, porque asegura lo disfrutarán mucho.Por otro lado, la actriz compartió que tras este proyecto,y retomaremos las obras que estaban, el musical Fiebre del Sábado por la Noche y Habitación 306”, detalló.Asimismo, reflexionó sobre la crisis de salud que padece México y demás países y conmina a la gentepara mantenerse a salvo del Covid-19-ahorita había estado el mundo (viviendo) muy rápido, no te da tiempo de nada- y ver qué está pasando con uno. Hay que aprovechar esta pausa para realmente sentir y ver cómo podemos hacer esto mejor, empezando por nosotros mismos, cómo podemos mejorar esta situación.entre más nos metamos en esa vibración de paz, de tranquilidad, de calma, de alegría se la vamos esparciendo a los demás, para que entonces cuando regresemos a hacer nuestras actividades sea con una energía renovada. Ojalá y que el Gobierno ayudara para que todos tomaran esa pausa. Hay que cuidarnos, muchísimo, sin estar con el miedo, porque eso no ayuda, pero sí con precaución”, concluyó.