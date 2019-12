Goza Erika Buenfil ser youtuber

"Abrí mi canal para sentirme productiva. Empecé mal y con muchos errores, pues yo estoy acostumbrada a que me produzcan no a producir, pero he aprendido muchas cosas en el camino. En un inicio me grababa mi hijo, el chofer o la niña que nos ayuda en la casa”.

Respecto a los resultados que Buenfil vio de su nuevo canal, comentó: "Al mes ya tenía 100 mil suscriptores, he recibido llamadas de chefs y empresas y a su vez entré a una telenovela (Por Amar sin Ley 2), entonces me llegó más trabajo que nunca. Independientemente de que pueda ganar dinero o no, lo veo como una vía de aprendizaje y de crecimiento para levantar mi autoestima sobre la capacidad que puedo tener para crear otras cosas”.

Erika Buenfil incursionó en una plataforma digital de videos con su canal Sazonando con la Buenfil , donde brinda recetas sencillas, caseras y económicas, pues ella se considera fanática de la cocina, además de tener muy buen sazón.Comentó cómo emprendió esta nueva faceta que no tiene nada que ver con su trabajo cotidiano de la actuación.Mi hijofue quien me empezó a enseñar cosas dey me dijo que debería abrir un canal, pero me rehusaba porque no tenía nada que ver conmigo por mi edad”.Tras ciertos altibajos en la obra de teatro en la que participaba, Terapia divina, Buenfil reconsideró la propuesta de su hijo como una alternativa recreativa más no capitalizable."Me habían dicho que se iba acabar la obra de teatro y que las giras no estaban como lo habíamos planeado, yo no sabía qué hacer, entonces Nicolás y mis amigas me dijeron que hiciera mi canal de cocina”.No obstante, la protagonista de telenovelas admite que desconocía por completo el mundo de la plataformas y cómo operan, pues tampoco sabía que se podía ganar dinero de ellas.Asimismo, el canal se basa en recetas sencillas y de temporada, que no necesitan de altos presupuestos ni de ingredientes poco convencionales.Un pavo para Navidad, ensaladas, huevos al gusto, postres, es la línea por la que la actriz quiere desempeñarse como youtuber de cocina.Sobre sus seguidores, la actriz confesó que no necesariamente es gente que conoce su trabajo como actriz, pues incluso le han comentado algunos suscriptores no saber de ella en años.