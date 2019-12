GP de México al máximo de su capacidad

“Sabiendo que había un contrato en dólares, hay clausulas que tenemos previstas para tipos cambiarios en donde nos protegemos en cierta manera. La idea es nunca castigar al aficionado; prueba de ello es que hemos mantenido los precios cinco años seguidos, y la idea no ha sido incrementárselos al público”, expresó el directivo en entrevista.



“Considero que estamos en un punto en donde tenemos la capacidad de atender a ese número de personas (que ya asisten) de una manera positiva sin comprometer la experiencia dentro del autódromo.

La quinta edición, de lse cumplió hace mes y medio y, apenas el pasado viernes, la carrera recibió la designación depor parte de lay la Federación Internacional de Automovilismo durante la Gala de la FIA en París, Francia, consiguiendo ese reconocimiento por quinto año consecutivo.Pero el éxito de la carrera no ha sido sencillo, en especial si se considera que cuando CIE, empresa promotora del evento, firmó el contrato conel precio del cambio peso-dólar era menor al que ahora se tiene.A pesar de ello, Rodrigo Sánchez, director de marketing y relaciones públicas del GP de México, dijo que la premisa de la organización ha sido no cargar los costos extras al público asistente, por lo cual durante los últimos cinco años mantuvieron los precios sin modificaciones.Sánchez destacó que otra forma de mantener los costos ha sido “volvernos eficientes en cierta forma, sin comprometer la experiencia y el valor agregado que le damos a los aficionados”.Por ahora, no tienen decidido si mantendrán las entradas de lasin modificaciones, pero tiene en claro que algo que no se estanca es “la experiencia” al público.La edición 2019 delestableció unde asistencia durante los tres días de competencia al reunir 345 mil 694 personas.A pregunta expresa si sería posible aumentar las gradas en la próxima edición, Rodrigo Sánchez dijo: “El autódromo realmente está a capacidad. Podemos jugar un poco con el tipo de estructuras, para ver si sube o baja un poco, pero yo creo que crecerlo más ya no es tan viable.