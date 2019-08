GP México está nominado al Leaders Sports Awards 2019

El Gran Premio de México, que integra el actual calendario de la Fórmula 1 desde hace cuatro años, fue nominado al Leaders Sports Awards 2019 en la categoría de Mejor Live Experience.Dicho reconocimiento resalta la labor de empresas, eventos y personajes que tienen el objetivo de innovar día con día para enriquecer la vivencia de los aficionados.El Gran Premio de México destacó que en la categoría Live Experience “se premia a los eventos deportivos en vivo que elevan la barra para los organizadores de todo el mundo: la mejor experiencia para los asistentes, la hospitalidad de mayor nivel o activaciones inmersas sin precedentes”.El director general del Fórmula 1 Gran Premio de México, Federico González Compeán, valoró la nominación como una muestra más de que el evento que se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez garantiza la satisfacción del espectador más allá de los resultados que se escriben en la pista.“Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado estos cuatro años con el Gran Premio de México, hemos sido nombrados por cuatro años consecutivos como Mejor Evento del Año (de la Fórmula 1), al mismo tiempo que mostramos lo mejor que tiene nuestro país al mundo”.Abundó: “Nos honra recibir esta nominación a los Leaders Sports Awards, pues el Gran Premio de México es un ejemplo de innovación, constancia y de que en México las cosas se hacen con excelente calidad y cuidado”.La entrega de estos premios se efectuará el próximo 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres, como parte del Leaders Week London. Días antes de que la Ciudad de México albergue por quinto año consecutivo el GP de México.El evento de automovilismo de la máxima categoría del deporte motor que recibe el Hermanos Rodríguez competirá por la premiación en territorio londinense contra otros acontecimientos relevantes como: US Open 2018, Drone Racing League at BMW Welt, Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals.