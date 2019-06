Graban a ex funcionario de Veracruz amenazando de muerte a trabajadores

Circula en redes sociales un video donde el ex diputado federal Édgar Spinoso estalla en cólera y amenaza de muerte al encargado de obra de la carretera de Vega de Alatorre. La carretera pasaría por el rancho de 200 hectáreas propiedad de la familia Spinoso.#Veracruz @JorgeMoch pic.twitter.com/FRx0YVjX9f — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) 3 de junio de 2019

Édgar Spinoso Carrera, ex diputado federal y ex oficial de la Secretaría de Educación de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue grabado mientras amenazaba de muerte a personal de gobierno municipal de Vega de Alatorre y Martínez de la Torre.Los funcionarios municipales acudieron a la zona donde se ubican los ranchos propiedad de la familia Spinoso, que le fueron embargados en 2017, para realizar las obras de la autopista Cardel-Poza Rica, lo que generó la furia del ex diputado.En un video que circula en redes sociales se escucha al ex funcionario amenazar a uno de los trabajadores.“Salte ahora y vienes mañana cabrón, es una porquería lo que me estás haciendo, te amparas hijo de puta porque te voy a partir la madre, esos no son huevos, salte cabrón.“Yo te voy a partir tu puta madre, sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar hijo de la chingada así me traigas a quien me traigas”, le grita Spinoso al funcionario municipal.La familia Spinoso Carrera está involucrada en los presuntos desvíos de recursos públicos de la administración de Duarte, por lo que se le embargaron propiedades.