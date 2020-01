Gracias al global Santos echa a Pumas de la Copa

Escuchar Nota

Revive los goles y mejores momentos del partido correspondiente al partido de Vuelta de los #OctavosdeFinal de la #CopaMX entre Pumas y Santos. #SienteTuLiga pic.twitter.com/VLyEk11nkJ — Copa MX (@CopaMx) January 30, 2020

al no poder remontar en casa, pues a pesar de que venció 2-1 al Santos Laguna, la serie terminó con un marcador global de 5-4, para darle el pase a Cuartos de Final a los Guerreros., los auriazules no supieron aprovechar la superioridad numérica pese a meterle presión en los últimos minutos., pues necesitaban dos tantos para empatar el global, ya que en la ida fueron derrotados 4-2.Alejandro Mayorga fue quien abrió el marcador al minuto 6, luego de una descolgada de Nacho Malcorra por izquierda., se perdió la oportunidad de incrementar la cuenta al 14'.Los de casa dejaron escapar un par de opciones que más tarde extrañarían., que no perdonó, y demostró que ya les tiene tomada la medida, pues en la ida les hizo dos tantos., y la falla del silbante pesó en el ánimo de los pupilos de "Míchel", que para el segundo tiempo les faltó puntería.Ingresó Andrés Iniestra y debutó Luis Lara en la delantera de los felinos, pero ni así pudieron forzar a los penales.se volcaron en busca del empate global, el refuerzo argentino estrelló un balón en el poste y no pudieron lograr la encomienda.