Gracias, Óscar Chávez, gracias papá musical: Eugenia León

"Apesar de la tristeza enorme que nos ha embargado, y a mí en lo personal me ha costado poder hacer una declaración directa sobre lo que él significó en mi vida, lo importante es seguirle dando vida a su obra cantándola, y creo que todo este puñado de cantoras y cantores estamos con el corazón abierto para seguir honrando su memoria", dijo León al iniciar su video.

"Óscar no está en cuerpo ahora, pero ha dejado una obra ejemplar para los tiempos venideros. Siempre lo seguiré extrañando, queriendo y agradeciendo".

"Con Óscar tuve muchas muy buenas experiencias, no sólo como músico, no sólo como cantante, sino también como persona. Él fue una persona muy importante en mi vida y en mi formación musical", compartió Anaya.

"Por razones evidentes no voy a cantar la canción de 'Por Ti', es una canción que respeto tanto que se la dejo al mismísimo Óscar y la guardo en mis grabaciones más queridas", compartió.

"Óscar Chávez nos ha dejado terrenalmente, su obra musical y coherencia militante serán legado para su querido y sufrido pueblo mexicano, ese que retratara tantas veces y que fue dado a conocer por nuestro entrañable amigo Modesto López con sus obras integrales producidas y publicadas por el sello Pentagrama de México.



"Allí, en el infinito, estarás Óscar ahora, juntando tu voz rotunda a la de tantos cantores en vuelo. Allí estarán para nosotros tus versiones bellas de 'Por Ti' o de 'La Niña de Guatemala'. Te recordaremos también aportando solidario para las grandes causas pregoneras de la unidad Latinoamericana.

"(Óscar) en su alma era un niño y por eso queremos cantarle para despedirnos este arrullo mexicano, para que se vaya allá con nuestra querida Amparito Ochoa, con Tehua, con Yoshio, con grandes músicos mexicanos", concluyó la pareja.

"Árbol de los dolores, con pena y con amor, despediré con flores a mi Caifán Mayor, despediré con flores a mi Caifán Mayor.



"Ya vuelan sus cantares, de la tierra y del vino, su vida y sus pesares del profano y divino, de vida y de pesares del profano y divino", cantó Palomares.

"Yo tuve un acercamiento apenas de tres o cuatro días, en 2003 y 2004, en México. Me impresionó su personalidad, un tipo muy cálido, reservado, pienso que un gran romántico, y un hombre que sentía mucho por dentro. No lo conocí demasiado, pero tengo muchas referencias de sus entrañables amigos. Lo conocí por Modesto López", comentó Lacarra.

"Yo tuve la suerte de trabajar con Óscar varios años como guitarrista, además, compusimos algunas canciones juntos. Se quedó esperando un disco que Óscar quería que hiciéramos juntos, ya lo haremos cuando lo alcancé yo", dijo el artista.

"Óscar era un gran bailarín, recuerdo mucho cómo bailaba el danzón, cómo bailaba el son.



"Yo me quedo con tu carcajada, Óscar Chávez, me quedo con tu valor, me quedo con tu amor firme hacia este México lindo, me quedo con lo mejor de ti, yo creo que vas a continuar vivo en el colectivo de todo este país, en el colectivo de tus compañeros, de todos estos compañeros que nos hemos unidos. Poder recordarte y poder decirte cuánto te amo", compartió Cannavino.

Este domingo se llevó a cabo el tercer día del, en el que artistas como Eugenia León, Ernesto Anaya, Daniel Tuchman, entre otros, recordaron con anécdotas y música al artista.En punto de las 18:20 horas,transmitió a través de su cuenta de YouTube su participación."La Mariana", "La Llorona" y "Macondo" fueron los temas que Eugenia eligió para honrar la memoria de Chávez, quien falleció víctima de Covid-19.León resaltó que ÓscarSensible de los nuevos talentos, como el cuarteto del grupo, al que ella perteneció, León recordó cómo fue que los apoyó para su debut artístico.A las 15:00,inició el tributo con un popurrí de, en la que el fallecido cantante colaboró con Tehua.El artista cantó temas que lo marcaron, tanto de las recopilaciones de música tradicional que hizo Chávez, así como de sus composiciones y canciones que grabó de otros compositores."Las Gaviotas" "Acuérdate, Acuérdate", "Ventanita Morada", "El Pájaro y el Chanate" y "Macondo" fueron algunos de los temas que interpretó Anaya.Desde Ecuador, el grupose unió al tributo Esta Vez Va Por Ti, primero con una carta dirigida al "Caifán Mayor", para después dar paso a temas como "La Esperanza", "Macondo" y "Si Tu Me Olvidas"., junto con su pareja,, resaltaron las enseñanzas musicales y el sentido del humor del cantante, por lo que inició con el tema "Para el Año 2000", sobre cómo serían las relaciones en esa época.Entre sus anécdotas, Soberanes recordó un show en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que, pese a los contratiempos para llegar al recinto, relató que había un cariño especial de la gente hacia Óscar, ya que el público hizo una bohemia con Chávez que termino entre 3:00 y 3:30 horas con un teatro lleno, incluso había gente parada.Acompañado en el violín por, por su parte, le compuso un tema a Óscar Chávez.Gabino eligió los temas "La Ixhuateca", "El Santo" y "Macondo".Interrumpido por una llamada de su hermano, el argentinoresaltó el compromiso que tenía Óscar Chávez por su público."Milonga del Si Volviera", una canción sobre la vida después de la muerte, "Milonga del que se Ausenta" y A los Amigos del Alma" fueron los temas que cantó el argentino.abrió su presentación diciendo que para él era muy difícil esta presentación cibernética porque, aparte de la muerte de Óscar, este año murió gente muy querida, ya que en enero perdió a su madre, días antes de su cumpleaños.Tuchman no sabía bien qué hacer en la transmisión ya que hace tiempo no cantaba y comentó que desconocía la dinámica de una transmisión en vivo y se extendió por más de 20 minutos (tiempo considerado para cada uno de los artistas).Con un buen ánimo por formar parte del homenaje ainiciaron con un tema alegre, "Macondo", el cual bailó durante su interpretación.Cannavino interpretó una canción ranchera que se quedó con ganas de cantar con Chávez, "La Fierecilla".