Graco contrató artistas con empresa fachada

El gobierno de Graco Ramírez gastó 148 millones de pesos para contratar artistas nacionales e internacionales para que se presentaran en Morelos entre 2013 y 2017 a través de una empresa fachada y sin que la Hacienda estatal tuviera de regreso el dinero ni se registraran utilidades.​De acuerdo con una investigación que realiza el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través de la Comisión Especial Anticorrupción, que encabeza Gerardo Becerra Chávez Ita, el perredista no sólo consintió que dinero público fuera utilizado para la contratación de artistas, sino también que el uso de esos casi siete millones de dólares, no reportara un beneficio tangible para la sociedad de Morelos.Según esta investigación cuyos resultados también culminarán en una denuncia contra el ex mandatario y quienes resulten responsables, la contratación y presentación de los artistas se realizaron a través de una empresa fachada denominada Magnus, cuyo capital social fue reportado en 50 mil pesos, sin embargo, hizo transacciones de decenas de millones de pesos.La indagatoria, que incluye también como soporte las facturas de los pagos a todos los artistas contratados, refiere también que la actual coordinadora nacional de Danza de Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y sucesora de la esposa del ex gobernador de Morelos, Elena Cepeda, en la secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, Nina Serratos Zavala fue la cara ante los contratados y la intermediaria con el gobierno de Graco.El primer artista contratado para ser presentado en Morelos fue el tenor Plácido Domingo, en 2013, en la inauguración del foro de espectáculos Arena-Teques, cuya construcción también está bajo cuestionamiento.Al artista español se le pagaron 10 millones de pesos, y para promover el evento se difundió que con el dinero que dejara la compra de boletos se construiría el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), según dijo en su momento el propio mandatario estatal, Graco Ramírez y su esposa, Elena Cepeda. El CREE se construyó hasta el 2016 con recursos federales.Otro de los grandes acontecimientos musicales que promovió el gobierno del estado fue la presentación de los cantantes mexicanos Emmanuel y Mijares el 17 de mayo de 2014, también en la Arena- Teques.Según las facturas, los artistas cobraron 17 millones 625 mil pesos, sin embargo, meses antes, los mismos artistas se presentaron en Puebla donde cobraron “sólo dos millones 400 mil pesos".En la contratación del cantante Marco Antonio Solís, quien se presentó en el remodelado estadio Agustín Coruco Díaz el 6 de diciembre de 2014, los documentos y número con los que cuenta la autoridad estatal, indicaron que el michoacano cobró 21 millones 293 mil 628 pesos.Además de lo anterior, el gobierno de Graco también contrató y presentó en Morelos a Julieta Venegas el 2 de abril de 2014 a razón de un millón 740 mil pesos; Sasha, Beny y Erick, el 7 de noviembre de 2015 por 13 millones 246 mil 272 pesos.El cubano Pablo Milanés está registrado por un pago de un millón 473 mil pot presentarse el 16 de agosto de 2017, y bajo esa tesitura están otros como Jarabe de Palo con un millón 396 mil pesos; María Katzara con un millón 392 mil pesos; Vaivén con nueve millones 987 mil, María Katzarava con un millón 392 mil pesos o Fernando de la Mora por tres millones 51 mil pesos.Sin embargo, el que rompió el récord en pago para una sola presentación fue el cantante inglés Sting, quien según los números le cobró al gobierno de Morelos más de 66 millones 410 mil pesos, es decir, casi 3 millones y medio de dólares.Con la cantidad que se le pagó a Sting, por una sola presentación el 10 de octubre de 2015, en la Arena –Teques de Jojutla, se hubiera podido solventar la presentación de U2 al menos una vez (3.7 mdd); The Eagles (2.9 mdd), una vez y un poco más, así como pagar dos presentaciones en Morelos del músico inglés, bajista y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, quien cobra 2. 2 millones de dólares por presentación.