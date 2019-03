Graco Ramírez está bajo investigación: fiscal

Juan Salazar Núñez, fiscal Anticorrupción de Morelos, señaló que el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreú está bajo investigación en la entidad y en el ámbito federal.​Al anunciar la entrega de cuatro vehículos decomisados a ex funcionarios estatales que no fueron entregados, Salazar Núñez añadió que el Ministerio Público investiga al perredista, a sus ex secretarios y otros funcionarios de alto nivel a quienes ya se les han asegurado inmuebles durante varios cateos que se han realizado en las últimas semanas.En rueda de prensa, el funcionario afirmó que por cuestiones legales está impedido a dar detalles sobre los aseguramientos, cantidades y ex funcionarios perseguidos, sin embargo, anunció que la próxima semana inician los procesos contra diversos ex funcionarios de las secretarías (incluidos sus ex titulares) de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión Estatal del Agua y el Congreso del estado de Morelos.Destacó que ningún integrante del gobierno anterior será protegido e informó que la dependencia a su cargo cuenta con un total de 35 carpetas de investigación contra decenas de funcionarios de todo nivel, de las cuales aún faltan por judicializar 28.