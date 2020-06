Graduaciones virtuales, la nueva normalidad ante Covid-19

Escuchar Nota

“Fue un trabajo increíble y un detalle muy grande por parte de la universidad, porque esas cajas las enviaron a los 600 alumnos que se graduaron, no importaba donde tú estuvieras; si eres foráneo, de la ciudad de Monterrey…”

“Me pidieron que hiciera el video una semana antes de la graduación. Yo hice los videos acá en Oaxaca para poder transmitirlos en vivo para todos mis compañeros”, dijo.

Itzel Hernández Navarro es una de las universitarias que pasará a la historia por formar parte de la. Luego de cuatro años de estudio, el pasado 19 de junio se graduó como Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, desde la pantalla de su computadora.Además esperan que pase la pandemia para tener en sus manos el diploma que la Universidad les entregará en una ceremonia presencial.Es el caso de los estudiantes de la, que festejaron el término de los estudios desde sus hogares. En total, egresaron 652 alumnos: 569 a nivel profesional y 83 de posgrado.El acto más representativo y tradicional de esa universidad en las graduaciones es el toque de la campana Vox Veritatis, símbolo culminante del nivel superior, pero no pudo llevarse a cabo por la“La universidad se caracteriza por tocar la famosa campana, donde durante cuatro años está en un lugar público. Llegar y tomar tu foto, tocar la campana con tus familiares, pues es un momento muy especial que no pudimos hacerlo presencialmente”, comentó en entrevista para MILENIO A pesar de la celebración a distancia, la UDEM entregó a cada casa de los estudiantes un paquete de graduación que incluía el birrete, borla, estola, vaso conmemorativo y una playera.Además, Itzel tampoco pudo estar presente para la entrega del; al fungir como responsable de logística del Capítulo Estudiantil Women in Business, realizar un programa de voluntariado en la organización internacional de jóvenes AISEC en Brasil, entre otras actividades.Originalmente, el galardón lo entrega el rector. Sin embargo, esta ocasión fue distinta. Por la pandemia,Karen Villanueva Hernández es otra de las estudiantes que se graduó de la UDEM en la. Tras cinco años como estudiante, se recibió de Ingeniera Biomédica en la generación Primavera 2020.Se entristeció al enterarse que no tendría una graduación como las generaciones pasadas, “, porque desde que entras ahí tu sueño es tocar la campana, es el ritual, es lo que todos hacen y quieres llegar alcanzar”, resaltó.Incluso, dijo que la noticia también llegó afectar a sus padres, “también se pusieron muy tristes, porque mis papás no viven conmigo, viven en Estados Unidos. Entonces, no los iba a poder ver en ese día tampoco, porque también los vuelos no están permitidos”.Para graduarse, el pasado 19 de mayo a las 10 de la mañanaKaren, con otras tres compañeras,El jurado aprobó por unanimidad el proyecto que las hizo acreedoras del título como ingenieras biomédicas.Estas estudiantes no imaginaron que el covid-19 tuviera alcance mundial, ni cambiara tantas cosas, entre ellas las graduaciones.