Grafitero en Morelos negaba existencia de Covid-19, ahora pinta mural en homenaje a médicos

Eduardo Vega, integrante del colectivo 'Creactivo', reconoce que por ignorancia se negaba a creer en la existencia del Covid-19 y, al igual que sus conocidos, no atendían las recomendaciones de salud porque pensaba que no era cierta la propagación del virus, hasta que uno de sus amigos se enfermó, contagió a toda su familia y luego sus padres fallecieron.Su trabajo quedó plasmado en una barda de la calle No Reelección casi esquina con Arista, del centro de la ciudad.Su principal inspiración para el trabajo fue su hermano menor, quien está a punto de graduarse como médico.Para el artista, la pandemia es un jalón de orejas de la naturaleza a la sociedad porque dice que es increíble que el ser humano invente sus propias enfermedades.Con información de El Gráfico