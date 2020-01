El rapero “Tyler, The Creator” por fin consiguió llevarse un Grammy

Escuchar Nota

STANK YOU SMELLY MUCHO — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) January 27, 2020

Elestadounidense Tyler Gregory Okonma, mejor conocido en la música como “”, logró obtener su primerel pasado domingo 26 de enero durante la ceremonia de los Grammys 2020 en su edición número 62. Su álbum “IGOR” fue el motivo por el cual el cantante recibió un Gramophone por ser elálbum de rap del 2019.“Tyler The Creator” ha estado tras los premios Grammys desde hace más de 9 años, ha tenido grandes éxitos con sus álbumes anteriores: “Wolf”, “Cherry Bomb” y “Flower Boy”, pero fue el disco “” el que le trajo por primera vez ese gran reconocimiento que el rapero y productor había tratado de lograr desde hace casi una década.El rapero de 28 años de edad, subió al escenario de los Grammys 2020 con lágrimas en los ojos, ya que se sentía muy emocionado y feliz por haber conseguido finalmente el reconocimiento de la Recording Academy. Además, al evento lo acompañó su madre quien también derramó lágrimas al ver el éxito de su hijo.“Tyler, The Creator” estuvo muy agradecido por conseguir su GrammyEl ganador del Mejor Álbum de Rap, agradeció a su madre y a sus managers por todo el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera en la música. También dio las gracias a sus amigos y familia por soportarlo e impulsarlo siempre ha seguir adelante. De igual manera, Tyler escribió un mensaje deo a sus fans a través de su cuenta oficial de Twitter, por seguir eligiendo suEl productor y rapero, “Tyler, The Creator” es conocido por ser el ex líder y fundador de la agrupación de rap “”. Además, en su carrera como solista ha logrado obtener grandes éxitos con temas como “EARFQUAKE”, “Yonkers” y “IFHY”. Desafortunadamente su carrera ha estado manchada por el, luego de que en el 2011 fuera acusado de vandalismo, al igual que en 2013 y el 2015.Con información de La Verdad Noticias